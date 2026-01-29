Uno Santa Fe | Ovación | Riestra

Riestra y Defensa y Justicia se enfrentan en el Bajo Flores por la segunda fecha del Apertura

Riestra busca recuperarse tras la caída ante Boca, mientras que Defensa y Justicia apunta a sumar su primer triunfo tras el empate en Mar del Plata.

29 de enero 2026 · 08:09hs
Este jueves, desde las 17:00, Deportivo Riestra y Defensa y Justicia medirán fuerzas en el estadio Guillermo Laza por la segunda fecha del Torneo Apertura 2026. Ambos equipos llegan con la necesidad de mejorar lo mostrado en la jornada inaugural y sumar sus primeros puntos en el campeonato.

Riestra quiere hacerse fuerte de local

Tras el debut con derrota frente a Boca en La Bombonera, Riestra busca recuperar confianza jugando ante su gente. El equipo de Bajo Flores, que además tendrá participación en la Copa Sudamericana este año, confía en su buen rendimiento histórico como local, donde sufrió muy pocas caídas la temporada pasada.

El plantel suma incorporaciones para reforzar distintas zonas del campo: Gastón Gómez, José Ingratti, Nicolás Watson, Alejo Dramisino, Matías García y Patricio Madero. Además, la dirigencia espera la llegada del delantero nigeriano Johnson Nsumoh, que aportará más alternativas en ataque.

Defensa y Justicia busca afianzar su juego

El Halcón inició el torneo con un 0-0 en su visita a Aldosivi, mostrando solidez defensiva pero poca contundencia. En ese partido, sumaron minutos varios refuerzos como Elías Pereyra, David Martínez y Rubén Botta, mientras que se espera el debut de Ever Banega, quien llega libre desde Newell’s y podría darle más manejo al mediocampo.

Mauricio Pellegrino y su cuerpo técnico buscan encontrar la combinación que le permita al equipo controlar el ritmo y generar peligro constante fuera de casa.

Un partido con objetivos claros

Riestra y Defensa llegan con urgencia de sumar, aunque con estilos diferentes: el local apelará a la intensidad y la presión alta, mientras que el Halcón intentará manejar la pelota y aprovechar los espacios. El choque promete ser de ida y vuelta, con ambos equipos en busca de consolidar su arranque de temporada.

Datos del partido:

  • Hora: 17:00

  • Estadio: Guillermo Laza

  • Árbitro: Hernán Mastrángelo

  • VAR: Maximiliano Macheroni

  • TV: TNT Sports Premium

