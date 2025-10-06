Riestra y Vélez, duelo de agrandados en el Guillermo Laza

Riestra, que viene de vencer a River en el Monumental, recibirá al entonado Vélez, desde las 19, en un de los cotejos que cerrará la fecha 11.

Deportivo Riestra y Vélez chocan este lunes en el marco de la fecha 11 del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol .

El encuentro se juega desde las 19 horas de Argentina en el Estadio Guillermo Laza. Se podrá ver por ESPN Premium.

El “Malevo” llega como puntero de la Zona B y con un largo invicto jugando de local, pero recibe nada menos que al “Fortín”, que es escolta y puede arrebatarle la cima.

Probables formaciones de Deportivo Riestra vs Vélez

Deportivo Riestra: Aún el entrenador no definió la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas defina el armado. DT: Gustavo Benítez.

Vélez: Aún el entrenador no definió la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas defina el armado. DT: Guillermo Barros Schelotto.