Deportivo Riestra y Vélez chocan este lunes en el marco de la fecha 11 del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol.
Riestra y Vélez, duelo de agrandados en el Guillermo Laza
Riestra, que viene de vencer a River en el Monumental, recibirá al entonado Vélez, desde las 19, en un de los cotejos que cerrará la fecha 11.
El encuentro se juega desde las 19 horas de Argentina en el Estadio Guillermo Laza. Se podrá ver por ESPN Premium.
El “Malevo” llega como puntero de la Zona B y con un largo invicto jugando de local, pero recibe nada menos que al “Fortín”, que es escolta y puede arrebatarle la cima.
Probables formaciones de Deportivo Riestra vs Vélez
Deportivo Riestra: Aún el entrenador no definió la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas defina el armado. DT: Gustavo Benítez.
Vélez: Aún el entrenador no definió la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas defina el armado. DT: Guillermo Barros Schelotto.