Riestra y Vélez, duelo de agrandados en el Guillermo Laza

Riestra, que viene de vencer a River en el Monumental, recibirá al entonado Vélez, desde las 19, en un de los cotejos que cerrará la fecha 11.

6 de octubre 2025 · 06:47hs
Riestra y Vélez, duelo de agrandados en el Guillermo Laza

Deportivo Riestra y Vélez chocan este lunes en el marco de la fecha 11 del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol.

El encuentro se juega desde las 19 horas de Argentina en el Estadio Guillermo Laza. Se podrá ver por ESPN Premium.

El “Malevo” llega como puntero de la Zona B y con un largo invicto jugando de local, pero recibe nada menos que al “Fortín”, que es escolta y puede arrebatarle la cima.

Probables formaciones de Deportivo Riestra vs Vélez

Deportivo Riestra: Aún el entrenador no definió la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas defina el armado. DT: Gustavo Benítez.

Vélez: Aún el entrenador no definió la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas defina el armado. DT: Guillermo Barros Schelotto.

Racing e Independiente Rivadavia se quieren acercar a los puestos de clasificación

Boca aplastó a Newell's y desplazó a Unión para convertirse en líder de la Zona A

Miguel Baldoni, ¡nuevamente campeón argentino!

En un clásico de ida y vuelta, Talleres y Belgrano no pudieron romper el cero

Choque frontal entre dos camiones en la Ruta 11: un conductor hospitalizado

Cómo quedó Unión en la Zona A tras la disputa de la fecha 11

Torneo Oficial Prefederal: se viene el cierre de la fase regular

Choque frontal entre dos camiones en la Ruta 11: un conductor hospitalizado

Cómo quedó Unión en la Zona A tras la disputa de la fecha 11

Torneo Oficial Prefederal: se viene el cierre de la fase regular

Diego Armando Díaz encendió las alarmas en Unión: ¿qué le ocurrió?

Torneo Promocional: se completó la fase regular y asoman los playoffs

Bernardi, autocrítico: "Colón necesita ordenarse para estar en otro lugar"

Miguel Baldoni, ¡nuevamente campeón argentino!

El mensaje de los exjugadores que llegó al corazón de los Sabaleros

Todo el color y el calor de los hinchas de Colón en la previa del duelo ante el CADU

Boca aplastó a Newell's y desplazó a Unión para convertirse en líder de la Zona A

Tres jóvenes fueron aprehendidos tras arrojar piedras dentro del country Los Molinos en Recreo Sur

Detuvieron a un joven que asaltó varios comercios en plena Peatonal santafesina

Murió en el hospital Cullen un hombre apuñalado en Alto Verde

Detuvieron a "Patito" en Cayastá: tenía causas por amenazas y drogas en su poder

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

El Festival de Blues en Santa fe festeja su 11º edición en Tribus con un line up de lujo

Falta sólo un mes para el Festival Bandera en Rosario

Gira nacional: Marcela Morelo llega a Concordia, Paraná y Santa Fe

Se viene la sexta edición del Festival Bandera 2025 en Rosario