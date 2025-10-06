Rinderknech sorprendió a Zverev y avanzó a octavos del Masters 1000 de Shanghái

Arthur Rinderknech volvió a dar la sorpresa en el Masters 1000 de Shanghai al derrotar a Alexander Zverev. Ahora se cruzará con Jiri Lehecka

Arthur Rinderknech volvió a dar la sorpresa en el Masters 1000 de Shanghai al derrotar este lunes a Alexander Zverev por 4-6, 6-3 y 6-2, logrando así su segunda victoria consecutiva sobre el alemán en el año.

El francés, que ya lo había vencido en Wimbledon, protagonizó una remontada impecable ante el número 3 del mundo, apoyado en una gran efectividad en la red y un despliegue físico superior en el tramo final del encuentro.

Tras ceder el primer set, Rinderknech ganó 24 de 29 puntos en la red durante los dos parciales siguientes, dominando los intercambios cortos y exhibiendo confianza en cada subida.

Con este triunfo, el jugador de 30 años alcanzó por tercera vez la cuarta ronda de un Masters 1000, sumando además su victoria número 23 de la temporada, la mejor marca de su carrera.

Su próximo desafío será Jiri Lehecka, quien venció a Denis Shapovalov por 6-4 y 6-4 y continúa mostrando gran regularidad en la temporada, con seis apariciones en octavos de Masters 1000 sobre nueve posibles.

Por su parte, Zverev —el jugador mejor clasificado que seguía en el cuadro tras el retiro de Jannik Sinner— se despide de Shanghái manteniéndose cuarto en la Carrera a Turín, con una ventaja de 1475 puntos sobre Felix Auger-Aliassime, décimo en la tabla.

En otros resultados de la jornada, el joven estadounidense Learner Tien continuó su gran momento al vencer a Cameron Norrie por 7-6(4) y 6-3, para citarse con Daniil Medvedev, quien superó a Alejandro Davidovich Fokina por 6-3 y 7-6(5). El ruso, campeón en 2019, busca repetir su éxito en el torneo chino.

Todos los resultados de la jornada del Masters 1000 de Shanghai:

Daniil Medvédev a Alejandro Davidovich Fokina: 6-3 y 7-6(5).

Learner Tien a Cameron Norrie: 7-6(4) y 6-3.

Arthur Rinderknech a Alexander Zverev: 4-6, 6-3 y 6-2.

Lorenzo Musetti a Luciano Darderi: 7-5 y 7-6(1).

Jiri Lehecka a Denis Shapovalov: 6-4 y 6-4.

Nuno Borges a Shang Juncheng: 7-6(5), 4-6 y 6-3.

Alex De Miñaur a Kamil Majchrzak: 6-1 y 7-5.

Felix Auger-Aliassime a Jesper De Jong: 6-4 y 7-5.