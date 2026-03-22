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River visita a Estudiantes de Río Cuarto con la mira en seguir en racha

El River de Coudet juega este domingo a las 17:45 en Córdoba con el objetivo de consolidar su buen momento, ante un rival urgido por escapar del descenso.

Ovación

Por Ovación

22 de marzo 2026 · 09:54hs
River visita a Estudiantes de Río Cuarto con la mira en seguir en racha

River afrontará este domingo un compromiso exigente en Córdoba cuando visite a Estudiantes de Río Cuarto por la fecha 12 del Torneo Apertura 2026. El equipo de Eduardo Coudet atraviesa un buen momento y buscará sostener su racha positiva frente a un rival necesitado de puntos.

River quiere afirmarse en la pelea

El conjunto de Núñez llega en alza tras conseguir dos triunfos consecutivos que le permitieron acomodarse en la tabla. Con 17 unidades, se ubica en puestos expectantes dentro de la Zona B y también logró acercarse a los lugares de clasificación a copas internacionales en la tabla anual.

La llegada de Eduardo Coudet le dio un nuevo impulso al equipo, que muestra una identidad más clara y mayor agresividad ofensiva. En ese contexto, el entrenador evalúa repetir la base titular que viene de rendir en las últimas presentaciones, aunque mantiene una duda en la zona de creación.

El juvenil Kendry Páez aparece como una de las opciones para ocupar ese rol, aunque durante la semana también sumó minutos Joaquín Freitas, quien dejó buenas sensaciones cada vez que ingresó. Por su parte, Juan Fernando Quintero continúa como alternativa desde el banco.

Estudiantes, en crisis y con urgencias

El presente de Estudiantes de Río Cuarto es completamente opuesto. El equipo cordobés atraviesa una campaña muy complicada y viene de sufrir una nueva derrota que derivó en la salida de su entrenador. De cara a este encuentro, Gerardo Acuña asumirá de manera interina en lo que será un desafío enorme, tanto por el rival como por el contexto. El propio técnico definió el partido como el más importante de su carrera, reflejando la magnitud del momento.

El León del Imperio apenas suma una victoria en el torneo y se encuentra en el fondo de la tabla de promedios, una situación que lo obliga a sumar de manera urgente para no comprometer aún más su permanencia en la categoría.

Un escenario con clima especial

El encuentro se disputará en el estadio Antonio Candini, que contará con la presencia de hinchas neutrales de River, lo que aportará un marco particular. La expectativa es alta, tanto por el presente del visitante como por la necesidad imperiosa del local. En este contexto, el equipo cordobés intentará hacerse fuerte en su casa y aprovechar cualquier margen que le dé su rival, mientras que River buscará imponer su jerarquía individual y colectiva.

Posibles formaciones

River formaría con Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Fausto Vera; Kendry Páez o Joaquín Freitas, Tomás Galván, Ian Subiabre; Sebastián Driussi.

Por el lado de Estudiantes de Río Cuarto, el equipo sería con Agustín Lastra; Raúl Lozano, Gonzalo Maffini, Matías Valenti, Tobías Ostchega; Alejandro Cabrera, Siro Rosané, Nicolás Talpone; Tomás González, Gabriel Alanís y Ramón Ábila.

Hora, TV y árbitro

El partido comenzará a las 17:45, con transmisión de TNT Sports Premium. El árbitro designado es Nazareno Arasa.

River Estudiantes de Río Cuarto Córdoba Eduardo Coudet
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