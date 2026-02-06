Giuliano Galoppo, mediocampista de River, podría afrontar una dura sanción por un conflicto económico con Leandro Nicolás Escudero, su ex representante.
River, alerta: Galoppo podría recibir una durísima sanción
La FIFA declaró al mediocampista responsable de incumplimiento del laudo del TAS y deberá pagar una cifra exorbitante.
Por Ovación
Galoppo deberá realizarle diversos pagos a Escudero con plazo hasta el 19 de febrero y en caso de no hacerlo podría sufrir una sanción de seis meses sin jugar.
La decisión, que fue ratificada por la Comisión Disciplinaria de la FIFA y que además va de la mano con una sentencia previa del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), obliga a Galoppo a pagar alrededor de 770 mil dólares, donde se incluyen diversos intereses y conversiones a tasas actuales.
En el desglose de pagos que deberá hacer Galoppo
Galoppo deberá abonar 530 mil dólares mas un interés del 12% anual calculado desde agosto del 2022, 360 mil pesos mas intereses y otros 4,47 millones de pesos.
Además, en el comunicado de la FIFA se estipuló un pago de 5.000 francos suizos para su representante y la misma cifra hacia el ente madre del fútbol en concepto de la multa disciplinaria.
Galoppo, de 26 años, llegó a River en enero del 2025 y desde su arribo disputó 38 partidos, en los que anotó siete goles y entregó una asistencia.