River, alerta: Galoppo podría recibir una durísima sanción

La FIFA declaró al mediocampista responsable de incumplimiento del laudo del TAS y deberá pagar una cifra exorbitante.

Giuliano Galoppo, mediocampista de River, podría afrontar una dura sanción por un conflicto económico con Leandro Nicolás Escudero, su ex representante.

Galoppo deberá realizarle diversos pagos a Escudero con plazo hasta el 19 de febrero y en caso de no hacerlo podría sufrir una sanción de seis meses sin jugar.

La decisión, que fue ratificada por la Comisión Disciplinaria de la FIFA y que además va de la mano con una sentencia previa del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), obliga a Galoppo a pagar alrededor de 770 mil dólares, donde se incluyen diversos intereses y conversiones a tasas actuales.

En el desglose de pagos que deberá hacer Galoppo

Galoppo deberá abonar 530 mil dólares mas un interés del 12% anual calculado desde agosto del 2022, 360 mil pesos mas intereses y otros 4,47 millones de pesos.

Además, en el comunicado de la FIFA se estipuló un pago de 5.000 francos suizos para su representante y la misma cifra hacia el ente madre del fútbol en concepto de la multa disciplinaria.

Galoppo, de 26 años, llegó a River en enero del 2025 y desde su arribo disputó 38 partidos, en los que anotó siete goles y entregó una asistencia.