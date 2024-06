River aseguró a Bareiro y va por más en el mercado de pases

Cuando Hernán Berman, agente de Bareiro, regrese del exterior, el pase se oficializará.

Los números del pase de Adam Bareiro a River

En un principio, Bareiro iba a sumarse a River por U$S 1.700.000 en una operación en la que iban a estar incluidos Milton Giménez (dejaría Banfield para pasar a San Lorenzo) y José Paradela (Necaxa se quedaría con su pase). Pero el Millo pagará más dinero.

La transferencia se hará por U$S 4.500.000, que se dividirán en U$S 2.500.000 brutos a pagar al momento de la firma (el 25% queda en el camino por impuestos) y otros U$S 2.000.000 a pagar de forma neta en concepto de objetivos de fácil cumplimiento.