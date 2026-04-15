River busca reaccionar ante Carabobo en el Monumental y dar el primer golpe en la Sudamericana

El River de Eduardo Coudet quiere dejar atrás el empate en Bolivia y sumar de a tres en en el Monumental ante Carabobo, en la previa de un Superclásico.

River tendrá este miércoles una oportunidad clave para encaminar su rumbo en la Copa Sudamericana 2026, cuando reciba a Carabobo de Venezuela por la segunda fecha del Grupo H, con la misión de conseguir su primera victoria en el certamen.

El encuentro se disputará desde las 21.30 en el estadio Monumental, con arbitraje del peruano Kevin Ortega y televisación de ESPN y Disney+ Premium.

River, con un debut que dejó sabor a poco

El “Millonario” no tuvo el arranque esperado en la competencia internacional, ya que en su presentación igualó 1-1 frente a Blooming en Bolivia, en un partido donde no logró imponer condiciones.

Por eso, el duelo ante Carabobo aparece como una obligación para empezar a posicionarse en un grupo que también comparte con Bragantino y que promete ser exigente.

Gran presente local, foco dividido

Más allá del traspié copero, el equipo de Eduardo Coudet llega en alza desde lo futbolístico en el ámbito doméstico, donde acumula una racha positiva que lo tiene como uno de los protagonistas del Torneo Apertura.

Sin embargo, el contexto no es sencillo: el próximo fin de semana se disputará el Superclásico ante Boca, lo que obligaría al entrenador a rotar piezas y administrar cargas físicas.

En ese sentido, la conformación del equipo presenta dudas, sobre todo en defensa y en la mitad de la cancha, donde varios nombres pelean por un lugar.

Un rival que llega envalentonado

Del otro lado estará Carabobo, que dio la sorpresa en su debut al vencer 1-0 a Bragantino y llega como uno de los líderes del grupo.

El conjunto venezolano intentará aprovechar cualquier relajación del local para dar el golpe en Buenos Aires y afirmarse en la cima de la zona.

Obligación y contexto

Para River, la ecuación es clara: ganar en casa para no complicar su clasificación. En un grupo corto y competitivo, dejar puntos en el camino puede pagarse caro.

Con el Monumental como escenario y la presión de su historia, el equipo de Coudet intentará dar una respuesta inmediata y empezar a marcar el rumbo en la Copa Sudamericana.

Probables formaciones de River y Carabobo

River: Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Germán Pezzella o Tobías Ramírez, Lautaro Rivero, Matías Viña; Kevin Castaño, Giuliano Galoppo, Juan Cruz Meza, Juan Fernando Quintero; Ian Subiabre o Kendry Páez y Joaquín Freitas. DT: Eduardo Coudet.

Carabobo: Lucas Bruera; Alexander González, Jonathan Bilbao, Ezequiel Neira, Jean Fuentes, Juan Camilo Pérez; Maurice Cova, Matías Núñez, Edson Tortolero; Joshuan Berríos y Eric Ramírez. DT: Daniel Farías.

Hora: 21:30.

Árbitro: Kevin Ortega (Per).

VAR: Carlos Orbe (Ecu).

Estadio: Monumental.

TV: ESPN y Disney+ Premium.