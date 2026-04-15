Uno Santa Fe | Ovación | River

River busca reaccionar ante Carabobo en el Monumental y dar el primer golpe en la Sudamericana

El River de Eduardo Coudet quiere dejar atrás el empate en Bolivia y sumar de a tres en en el Monumental ante Carabobo, en la previa de un Superclásico.

Ovación

Por Ovación

15 de abril 2026 · 08:56hs
River busca reaccionar ante Carabobo en el Monumental y dar el primer golpe en la Sudamericana

River tendrá este miércoles una oportunidad clave para encaminar su rumbo en la Copa Sudamericana 2026, cuando reciba a Carabobo de Venezuela por la segunda fecha del Grupo H, con la misión de conseguir su primera victoria en el certamen.

El encuentro se disputará desde las 21.30 en el estadio Monumental, con arbitraje del peruano Kevin Ortega y televisación de ESPN y Disney+ Premium.

River, con un debut que dejó sabor a poco

El “Millonario” no tuvo el arranque esperado en la competencia internacional, ya que en su presentación igualó 1-1 frente a Blooming en Bolivia, en un partido donde no logró imponer condiciones.

Por eso, el duelo ante Carabobo aparece como una obligación para empezar a posicionarse en un grupo que también comparte con Bragantino y que promete ser exigente.

Gran presente local, foco dividido

Más allá del traspié copero, el equipo de Eduardo Coudet llega en alza desde lo futbolístico en el ámbito doméstico, donde acumula una racha positiva que lo tiene como uno de los protagonistas del Torneo Apertura.

Sin embargo, el contexto no es sencillo: el próximo fin de semana se disputará el Superclásico ante Boca, lo que obligaría al entrenador a rotar piezas y administrar cargas físicas.

En ese sentido, la conformación del equipo presenta dudas, sobre todo en defensa y en la mitad de la cancha, donde varios nombres pelean por un lugar.

Un rival que llega envalentonado

Del otro lado estará Carabobo, que dio la sorpresa en su debut al vencer 1-0 a Bragantino y llega como uno de los líderes del grupo.

El conjunto venezolano intentará aprovechar cualquier relajación del local para dar el golpe en Buenos Aires y afirmarse en la cima de la zona.

Obligación y contexto

Para River, la ecuación es clara: ganar en casa para no complicar su clasificación. En un grupo corto y competitivo, dejar puntos en el camino puede pagarse caro.

Con el Monumental como escenario y la presión de su historia, el equipo de Coudet intentará dar una respuesta inmediata y empezar a marcar el rumbo en la Copa Sudamericana.

Probables formaciones de River y Carabobo

River: Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Germán Pezzella o Tobías Ramírez, Lautaro Rivero, Matías Viña; Kevin Castaño, Giuliano Galoppo, Juan Cruz Meza, Juan Fernando Quintero; Ian Subiabre o Kendry Páez y Joaquín Freitas. DT: Eduardo Coudet.

Carabobo: Lucas Bruera; Alexander González, Jonathan Bilbao, Ezequiel Neira, Jean Fuentes, Juan Camilo Pérez; Maurice Cova, Matías Núñez, Edson Tortolero; Joshuan Berríos y Eric Ramírez. DT: Daniel Farías.

Hora: 21:30.

Árbitro: Kevin Ortega (Per).

VAR: Carlos Orbe (Ecu).

Estadio: Monumental.

TV: ESPN y Disney+ Premium.

River Carabobo Sudamericana
Noticias relacionadas
la lluvia obliga a postergar la actividad de los clubes de liga santafesina

La lluvia obliga a postergar la actividad de los clubes de Liga Santafesina

paredes, el heroe inesperado de colon: todavia no cai de lo que paso

Paredes, el héroe inesperado de Colón: "Todavía no caí de lo que pasó"

Los Pumas 7´s lucirán la nueva indumentaria en el Seven de Hong Kong,

La UAR presentó la nueva indumentaria de algunos seleccionados nacionales

Candela Giordanino se consagró ganadora del circuito nacional de aguas abiertas.

Santo Tomé fue sede de la final del Campeonato Argentino de Aguas Abiertas 2026

Lo último

Una nueva red de cámaras con inteligencia artificial se instala en la ciudad: cómo funciona el denominado sistema Lince

Una nueva red de cámaras con inteligencia artificial se instala en la ciudad: cómo funciona el denominado sistema Lince

El detrás de las lesiones en Colón: intensidad, contexto y una explicación desde adentro

El detrás de las lesiones en Colón: intensidad, contexto y una explicación desde adentro

Fenómeno El Niño en el norte santafesino: el fuerte temporal anticipa meses con lluvias por encima de lo normal

Fenómeno El Niño en el norte santafesino: el fuerte temporal anticipa meses con lluvias por encima de lo normal

Último Momento
Una nueva red de cámaras con inteligencia artificial se instala en la ciudad: cómo funciona el denominado sistema Lince

Una nueva red de cámaras con inteligencia artificial se instala en la ciudad: cómo funciona el denominado sistema Lince

El detrás de las lesiones en Colón: intensidad, contexto y una explicación desde adentro

El detrás de las lesiones en Colón: intensidad, contexto y una explicación desde adentro

Fenómeno El Niño en el norte santafesino: el fuerte temporal anticipa meses con lluvias por encima de lo normal

Fenómeno El Niño en el norte santafesino: el fuerte temporal anticipa meses con lluvias por encima de lo normal

La lluvia obliga a postergar la actividad de los clubes de Liga Santafesina

La lluvia obliga a postergar la actividad de los clubes de Liga Santafesina

Todo lo que el hincha de Unión debe saber para ir al 15 de Abril ante Newells

Todo lo que el hincha de Unión debe saber para ir al 15 de Abril ante Newell's

Ovación
El detrás de las lesiones en Colón: intensidad, contexto y una explicación desde adentro

El detrás de las lesiones en Colón: intensidad, contexto y una explicación desde adentro

José Luis Marzo, a corazón abierto en los 119 años de Unión: Pasión, amor y agradecimiento

José Luis Marzo, a corazón abierto en los 119 años de Unión: "Pasión, amor y agradecimiento"

Unión en la piel: Cuqui Márquez repasó su historia rojiblanca

Unión en la piel: Cuqui Márquez repasó su historia rojiblanca

Colón saludó a Unión con ironía y encendió la clásica rivalidad santafesina

Colón saludó a Unión con ironía y encendió la clásica rivalidad santafesina

Unión, ante una final por la permanencia en la Liga Nacional

Unión, ante una final por la permanencia en la Liga Nacional

Policiales
Reconquista: policías salvaron la vida de un bebé de un año tras reanimarlo en un patrullero

Reconquista: policías salvaron la vida de un bebé de un año tras reanimarlo en un patrullero

Cayeron los viajes fantasma: detuvieron a una mujer santafesina por estafas turísticas superiores a los $16 millones

Cayeron los "viajes fantasma": detuvieron a una mujer santafesina por estafas turísticas superiores a los $16 millones

Cayó preso uno de los presuntos asesinos de Ernesto Robles de 24 años, a quien mataron con un balazo en agosto de 2025

Cayó preso uno de los presuntos asesinos de Ernesto Robles de 24 años, a quien mataron con un balazo en agosto de 2025

Escenario
Recta final: el Festival Tribus entre en su cuenta regresiva y se agotan las preventas para el 1 y 2 de mayo

Recta final: el Festival Tribus entre en su cuenta regresiva y se agotan las preventas para el 1 y 2 de mayo

Tan Biónica hizo vibrar Santa Fe antes 25.000 personas en una noche histórica

Tan Biónica hizo vibrar Santa Fe antes 25.000 personas en una noche histórica

Noche redonda y fundamentalista en Tribus: Gaspar Benegas y Cultura Frita juntos

Noche redonda y fundamentalista en Tribus: Gaspar Benegas y Cultura Frita juntos

Homer el Mero Mero llega a Santa Fe con su Resurrección Tour 2026

Homer el Mero Mero llega a Santa Fe con su "Resurrección Tour 2026"

La dupla más importa del momento vuelve a Santa Fe: Appetite (The GunsN Roses Experience) & Bon Jovi X Valentinos

La dupla más importa del momento vuelve a Santa Fe: Appetite (The Guns'N Roses Experience) & Bon Jovi X Valentinos