River, muy cerca de cerrar la llegada de Matías Viña

River le hizo una oferta a Flamengo y el lateral uruguayo Matías Viña habría manifestado su intención de jugar en el Millonario

30 de diciembre 2025 · 21:06hs
River sigue en la búsqueda de un lateral izquierdo y se conoció que realizó una oferta por Matías Viña, campeón de la Copa Libertadores 2025 con Flamengo, aunque sin mucho rodaje durante la campaña. De acuerdo a la información que pudo alcanzar este portal, las negociaciones por el uruguayo estarían cerca de cerrarse.

Tras intentos y averiguaciones por Román Vega, Julio Soler, Elías Báez y Alexandro Bernabéi, ahora el Millonario puso sus ojos en el marcador de punta charrúa de 28 años, que se encuentra en la escuadra de Río de Janeiro desde principios de 2024 y perdió mucho terreno en la última temporada bajo el mando de Filipe Luis.

El Millonario propuso un préstamo por un año y con opción de compra por el jugador surgido de las divisiones inferiores de Nacional. Según pudo averiguar TyC Sports, Viña ya habría manifestado su deseo de priorizar la propuesta del Millonario por sobre otros destinos y en Núñez prevalece el optimismo para alcanzar un acuerdo.

Pese a que tan solo disputó 10 juegos en todo 2025 y que el deseo del jugador es dejar el club, el Fla no planea facilitar su éxodo pese a que no se trata de un jugador crucial dentro de su armado, al contar con Alex Sandro y Ayrton Lucas por encima suyo en la consideración.

Viña se consagró en tres oportunidades campeón de la Copa Libertadores, debido a que también se coronó dos veces cuando jugaba en Palmeiras, también de Brasil.

Si bien Marcos Acuña fue uno de los puntos más altos de River dentro de un 2025 para el olvido, la falta de profundidad en ese sector y la posibilidad de no poder contar con el Huevo por lesión o suspensión, hizo que el lateral izquierdo sea uno de los puestos donde el Millonario se quiere reforzar en este mercado de pases.

Gallardo, además, decidió no contar con Milton Casco, quien dejó el club tras más de 10 años y se espera que se una en calidad de jugador libre a Atlético Nacional.

