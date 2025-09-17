Uno Santa Fe | Ovación | River

River quiere pegar primero ante Palmeiras por la Libertadores

En el marco de la ida de los cuartos de final de la Libertadores, River recibirá a Palmeiras, desde las 21.30, en el Monumental.

Ovación

Por Ovación

17 de septiembre 2025 · 06:55hs
River quiere pegar primero ante Palmeiras por la Libertadores

River recibe a Palmeiras este martes, en el marco del partido de ida por los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025.

El encuentro se juega en Estadio Monumental, desde las 21.30 horas de la Argentina, y se podrá ver por Telefe, Fox Sports y Disney+.

El conjunto de Marcelo Gallardo se enfrenta nada menos que al mejor equipo de la fase de grupos, que llega a esta instancia tras vapulear a Universitario en octavos.

El ganador de esta llave que se define en Brasil se enfrentará contra el vencedor de San Pablo vs. Liga de Quito.

Probables formaciones de River vs Palmeiras por Copa Libertadores

River: Franco Armani; Lucas Martínez Quarta o Paulo Díaz, Juan Carlos Portillo, Lautaro Rivero; Gonzalo Montiel, Kevin Castaño, Enzo Pérez, Ignacio Fernández, Marcos Acuña; Sebastián Driussi y Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo.

Palmeiras: Weverton; Agustín Giay o Khellven, Gustravo Gómez, Murilo Cerqueira, Joaquín Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista o Andreas Pereira, Mauricio; José Manuel López, Vítor Roque y Felipe Anderson. DT: Abel Ferreira.

River Palmeiras Libertadores
Noticias relacionadas
El Nuevo Car Show tuvo un gran fin de semana en el autódromo de Paraná.

El Nuevo Car Show tuvo un gran fin de semana en Paraná

La Salle Jobson cosechó la tercera victoria y es puntero de la zona 2.

La Salle Jobson se llevó un triunfo en el inicio de la fecha 3 del Chijí Serenotti

independiente rivadavia, con cambios de berti para visitar a union

Independiente Rivadavia, con cambios de Berti para visitar a Unión

festejos de gimnasia, union a y union b en el oficial prefederal

Festejos de Gimnasia, Unión A y Unión B en el Oficial Prefederal

Lo último

Bestial crimen de Damián Strada: confirman cuál era la relación entre la víctima fatal y los dos detenidos en Monte Vera

Bestial crimen de Damián Strada: confirman cuál era la relación entre la víctima fatal y los dos detenidos en Monte Vera

La buena noticia que recibió el DT de Colón antes de recibir a Deportivo Morón

La buena noticia que recibió el DT de Colón antes de recibir a Deportivo Morón

El Nuevo Car Show tuvo un gran fin de semana en Paraná

El Nuevo Car Show tuvo un gran fin de semana en Paraná

Último Momento
Bestial crimen de Damián Strada: confirman cuál era la relación entre la víctima fatal y los dos detenidos en Monte Vera

Bestial crimen de Damián Strada: confirman cuál era la relación entre la víctima fatal y los dos detenidos en Monte Vera

La buena noticia que recibió el DT de Colón antes de recibir a Deportivo Morón

La buena noticia que recibió el DT de Colón antes de recibir a Deportivo Morón

El Nuevo Car Show tuvo un gran fin de semana en Paraná

El Nuevo Car Show tuvo un gran fin de semana en Paraná

Madelón, mesurado en Unión: No quiero que nadie se agrande ni adentro ni afuera

Madelón, mesurado en Unión: "No quiero que nadie se agrande ni adentro ni afuera"

La Salle Jobson se llevó un triunfo en el inicio de la fecha 3 del Chijí Serenotti

La Salle Jobson se llevó un triunfo en el inicio de la fecha 3 del Chijí Serenotti

Ovación
La Salle Jobson se llevó un triunfo en el inicio de la fecha 3 del Chijí Serenotti

La Salle Jobson se llevó un triunfo en el inicio de la fecha 3 del Chijí Serenotti

El Nuevo Car Show tuvo un gran fin de semana en Paraná

El Nuevo Car Show tuvo un gran fin de semana en Paraná

Festejos de Gimnasia, Unión A y Unión B en el Oficial Prefederal

Festejos de Gimnasia, Unión A y Unión B en el Oficial Prefederal

Walter Otta: Colón tiene jerarquía, y hay que respetarlo

Walter Otta: "Colón tiene jerarquía, y hay que respetarlo"

Independiente Rivadavia, con cambios de Berti para visitar a Unión

Independiente Rivadavia, con cambios de Berti para visitar a Unión

Policiales
Golpazo al narcotráfico en Rosario: cayó Waldo Bilbao, el financista de la organización criminal que integraba junto a su hermano

Golpazo al narcotráfico en Rosario: cayó Waldo Bilbao, el financista de la organización criminal que integraba junto a su hermano

Agenda Santa Fe: vuelve la Noche de los Museos y se suman diversas propuestas

Agenda Santa Fe: vuelve la "Noche de los Museos" y se suman diversas propuestas

Detuvieron a un hombre con 80 gramos de cocaína en Liceo Norte tras intentar huir de la Policía

Detuvieron a un hombre con 80 gramos de cocaína en Liceo Norte tras intentar huir de la Policía

Escenario
Sergio Torres, la voz de la cumbia, llega a HUB

Sergio Torres, la voz de la cumbia, llega a HUB

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Los Espíritus, Camionero y Hugo & Los Gemelos llegan a Tribus

Los Espíritus, Camionero y Hugo & Los Gemelos llegan a Tribus

En la previa de la salida de su cuarto disco, Feli Colina llega a Santa Fe

En la previa de la salida de su cuarto disco, Feli Colina llega a Santa Fe

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit