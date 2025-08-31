Uno Santa Fe | Ovación | River

River quiere volver a la victoria ante un urgido San Martín (SJ)

River, que viene de eliminar a Unión en Copa Argentina y de empatar ante Lanús por el Clausura, recibirá a San Martín (SJ) desde las 18.30.

31 de agosto 2025 · 09:34hs
River y San Martín de San Juan chocan este domingo en el marco de la séptima fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol.

El encuentro se juega desde las 18.30 horas de Argentina en el Estadio Monumental. Se podrá ver por TNT Sports.

El conjunto de Marcelo Gallardo viene de tres empates al hilo entre Libertadores, Torneo y Copa Argentina, por lo que intentará de local lograr una victoria que lo mantenga en la cima de la zona.

Probables formaciones de River vs San Martín de San Juan

River: Franco Armani; Fabricio Bustos, Paulo Díaz o Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Milton Casco; Juan Cruz Meza o Kevin Castaño, Juan Carlos Portillo, Matías Galarza; Juan Fernando Quintero, Miguel Ángel Borja y Facundo Colidio. DT: Marcelo Gallardo.

San Martín (SJ): Matías Borgogno; Ayrton Portillo, Rodrigo Cáseres, Tomás Lecanda, Lucas Diarte; Santiago Salle, Pablo Garcia, Nicolás Watson, Marco Iacobellis; Sebastián Gonzalez; Ignacio Maestro Puch. DT: Leandro Romagnoli.

