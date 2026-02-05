Uno Santa Fe | Ovación | River

River será el primer club argentino en vender alcohol durante un partido

Este sábado River recibirá a Tigre y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, autorizó al club millonario a vender bebidas alcohólicas durante el encuentro

5 de febrero 2026 · 12:33hs
River marcará un antes y un después en el fútbol argentino. Este sábado, en el encuentro ante Tigre, el Monumental se convertirá oficialmente en el primer estadio del país en permitir la venta de bebidas alcohólicas durante un partido, en el marco de una prueba piloto autorizada por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

La medida, impulsada por el propio club, apunta a implementar un modelo moderno de gestión de espectáculos deportivos, alineado con estándares internacionales y bajo un sistema extremadamente controlado.

El expendio de alcohol en River estará limitado exclusivamente a sectores preferenciales, con trazabilidad total de cada compra y sin acceso para el público general. La venta de cerveza estará permitida únicamente en los siguientes espacios VIP del estadio:

Palcos 360

Espacios de Hospitalidad

Espacio Quilmes – San Martín

Espacio Quilmes – Belgrano

Espacio Quilmes – Centenario

Espacio Quilmes – Sívori

Todos estos sectores cuentan con capacidad limitada, control de accesos, circuitos internos definidos y supervisión permanente.

Cómo será la modalidad de venta de alcohol en River-Tigre

El protocolo diseñado por River contempla una operatoria estricta:

Preventa obligatoria a través de RiverID, habilitada hasta ocho horas antes del partido.

Compra nominal, con verificación de identidad y edad.

Solo para mayores de 18 años.

Máximo dos cervezas por persona.

En palcos, la compra queda a cargo del administrador, según la cantidad de butacas asignadas.

En hospitality, se permitirá venta adicional in situ, siempre controlada por una app que verifica los topes individuales.

Además, estará prohibido de forma absoluta el ingreso o consumo de alcohol en las tribunas generales.

Desde el club remarcan que se trata de una experiencia inicial “acotada, restrictiva y trazable”, con múltiples medidas de seguridad: cartelería visible con reglas de consumo, pulseras identificatorias en Espacios Quilmes, personal verificando accesos, molinetes exclusivos y procedimientos internos ante infracciones.

La Ciudad también participará del operativo con monitoreo permanente y controles de alcoholemia obligatorios a la salida del estadio. River fue elegido para encabezar esta prueba por cumplir con criterios específicos de infraestructura y seguridad (es el único estadio del país con sistema FaceID) y por sus antecedentes recientes sin altercados

La iniciativa, que coloca al Monumental como estadio pionero de esta medida, replica esquemas ya implementados en grandes ligas del mundo, como Alemania, Inglaterra, Francia, Portugal, Estados Unidos y Brasil, donde la venta de alcohol en estadios es habitual bajo distintos marcos regulatorios.

River Club Tigre
