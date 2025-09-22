Está la sede y hora del partido River-Racing por los cuartos de final de la Copa Argentina

Uno Santa Fe | Ovación | River

La organización de la Copa Argentina confirmó que el partido de cuartos de final entre River y Racing se disputará en el estadio Gigante de Arroyito

22 de septiembre 2025 · 15:08hs
La organización de la Copa Argentina confirmó que el partido de cuartos de final entre River y Racing se disputará el próximo jueves 2 de octubre desde las 21.30 en el estadio Gigante de Arroyito, la casa de Rosario Central.

A pesar de que Mendoza y Córdoba corrían con ventaja para albergar este encuentro, el plato fuerte de esta instancia del certamen federal se disputará en Rosario y será la primera vez para ambos en dicho estadio en esta competición.

River jugará en este recinto ante Racing el jueves 2 de octubre a las 21.30 y, en menos de cinco días, visitará a Rosario Central por la undécima fecha del Grupo B del Torneo Clausura.

Con estas confirmaciones, a quién mejor le sienta este combo entre sede, horario y fecha es al Millonario ya que tendrá a su disposición todos sus jugadores y enfrentará a un equipo que viene realizando y realizará un desgaste descomunal en estos días con los partidos de la serie ante Vélez por Copa Libertadores y el clásico de Avellaneda del domingo ante Independiente.

Por ello, desde el lado de los de Gustavo Costas optaban por jugarlo el miércoles 8 donde iban a poder tener más descanso y en medio de la fecha FIFA, parate en el que River tendrá varios jugadores afectados a sus respectivas selecciones nacionales.

En cuanto a la disponibilidad de entradas para ambos equipos, se especula con una cantidad de 20 mil lugares para cada uno, teniendo en cuenta que el estadio cuenta con una capacidad de 46.955 espectadores.

