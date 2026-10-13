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Unión, segundo en un ranking goleador que también expone sus falencias

Unión promedia 3,17 goles en sus partidos, uno de los más altos del Clausura. Eso no quiere decir que sea favorable, ya que es uno de los más vulnerados

Ovación

Por Ovación

13 de octubre 2026 · 17:19hs
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Unión, segundo en un ranking goleador que también expone sus falencias

UNO Santa Fe | José Busiemi

Unión es uno de los que protagonizan los partidos más goleadores del Clausura. Con un promedio de 3,17 tantos por encuentro, se ubica segundo en el ranking, por detrás de Sarmiento (3,36) y por encima de la media (2,26). Pero detrás aparece un dato que preocupa: el Tate recibe más de lo que convierte.

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Un promedio alto que no se traduce en resultados

En 12 partidos, Unión marcó 17 goles y recibió 21. El saldo negativo refleja una de las dificultades que condicionaron su campaña: puede generar peligro en ataque, pero sus problemas defensivos terminan complicando sus aspiraciones. La comparación con Sarmiento es significativa, que convirtió 20 goles y recibió 17 en 11 encuentros, por lo que también protagoniza partidos abiertos, aunque con una diferencia favorable. Unión, en cambio, necesita corregir el desequilibrio para aprovechar mejor su capacidad ofensiva. Relevamiento que expuso en redes @datamoroni.

Uni&oacute;n aparece entre los que protagonizan los partidos con mayor cantidad de goles del Torneo Clausura 2026.

Unión aparece entre los que protagonizan los partidos con mayor cantidad de goles del Torneo Clausura 2026.

El desafío de Madelón

Los números confirman que tener partidos con muchos goles no garantiza una buena campaña. Boca, por ejemplo, comparte un promedio de 2,67 con Racing, pero suma 21 puntos contra los 11, en buena medida por su mejor balance entre tantos convertidos y recibidos.

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Para Unión, la estadística que trae unosantafe deja una conclusión clara. Ser protagonista de partidos con muchos goles puede resultar atractivo, pero no alcanza para sostener una campaña regular si el equipo no consigue equilibrar sus números. La capacidad ofensiva debe estar acompañada por una defensa más firme, especialmente en un torneo en el que cada punto puede resultar determinante. El desafío de Madelón será encontrar ese balance sin perder las virtudes que le permiten al Tatengue generar situaciones y convertir. Porque el problema no es hacer goles, sino evitar que los tantos recibidos terminen neutralizando todo lo que produce en el arco rival.

Unión Clausura Sarmiento
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