River y Gimnasia, con el objetivo de estirar su buen inicio en el Monumental

River y Gimnasia, dos de los ganadores de la primera fecha del Apertura, se enfrentarán desde las 20, en el Más Monumental.

River será local este miércoles frente a Gimnasia y Esgrima La Plata en un atractivo cruce correspondiente a la segunda fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional. Ambos equipos llegan entonados tras ganar en el debut y buscarán sostener el arranque perfecto.

El encuentro, válido por la Zona B , comenzará a las 20.00 en el estadio Mas Monumental . El árbitro será Pablo Dóvalo , mientras que Germán Delfino estará a cargo del VAR. La transmisión estará disponible por TNT Sports Premium .

River quiere crecer desde la victoria

El conjunto dirigido por Marcelo Gallardo inició su camino en el certamen con un triunfo por 1-0 ante Barracas Central en condición de visitante. El único tanto lo convirtió Gonzalo Montiel, que se proyectó al ataque para resolver un partido que resultó más trabajado de lo esperado.

Si bien el rendimiento colectivo todavía no alcanzó el nivel ideal, el entrenador remarcó la importancia de arrancar sumando de a tres y aseguró que el equipo irá evolucionando con el correr de las fechas. De cara al duelo ante el Lobo, el Muñeco mantendría la base del once inicial, con una incógnita en la delantera.

Gimnasia, con ambición renovada

Del otro lado estará un Gimnasia que dejó una imagen muy positiva en su estreno. El equipo platense derrotó 2-1 a Racing con autoridad, mostrando solidez en todas sus líneas y pasajes de buen fútbol.

El conjunto conducido por Fernando Zaniratto, que viene de ser semifinalista en el Clausura 2025, apunta a consolidarse como protagonista durante esta temporada. Con confianza en alza y una idea de juego clara, el Lobo intentará dar el golpe en Núñez.

Probables formaciones

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Matías Viña; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Tomás Galván; Juan Fernando Quintero; Sebastián Driussi y Facundo Colidio o Maxi Salas o Ian Subiabre.

DT: Marcelo Gallardo.

Gimnasia (LP): Nelson Insfrán; Pedro Silva Torrejón, Enzo Martínez, Renzo Giampaoli, Renzo Steimbach; Augusto Max, Nicolás Barros Schelotto; Manuel Panaro, Ignacio Fernández, Franco Torres; Marcelo Torres.

DT: Fernando Zaniratto.

Con dos equipos que comenzaron con el pie derecho, el choque promete intensidad y buen fútbol en una noche que puede empezar a marcar tendencias en la Zona B.