Roberto Battión demandó por una fortuna a Independiente

El exfutbolista Roberto Battión demandó a Independiente , donde militó durante tres temporadas, por una deuda de 800 mil dólares correspondientes a los derechos económicos. Masterdraft, empresa dueña del pase del jugador cuando arribó al conjunto de Avellaneda, volvió a demandar al club luego de que el mismo no cumplió con el plan de pago firmado en septiembre de 2022, en el que establecían una deuda de 700 mil dólares, aunque la original superaba el millón.

Esto genera un nuevo problema económico para la Institución, ya que la deuda del ex mediocampista se le suman la que tiene con otros dos ex jugadores del club: Gonzalo Verón, a quien le deben una suma cercana a los 2.300 millones de pesos, y Gastón Silva, a quien le adeudan más de 2 millones de dólares.

Roberto Battión.jpg Roberto Battión, quien fue el último secretario técnico de Unión, le reclama una cuantiosa deuda a Independiente. UNO Santa Fe / José Busiemi

A diferencia de lo que sucede con el defensor uruguayo, que supo consagrarse campeón de la Copa Sudamericana 2017 y la Copa Suruga Bank 2018, los dirigentes estaban al tanto de que la demanda de Battión podía llegar.

Desde el club sostienen que la FIFA no es competente en este caso, ya que el demandante no es un jugador, representante o club, si no que es una empresa, por lo que debería recurrir a los Tribunales ordinarios de Justicia local.