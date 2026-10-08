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Rojo entrenó en Estudiantes a la espera de destrabar su habilitación

El defensor Marcos Rojo inició sus trabajos en el predio de City Bell para afrontar su tercer ciclo en Estudiantes acordar su salida de Racing

8 de octubre 2026 · 17:18hs
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Rojo entrenó en Estudiantes a la espera de destrabar su habilitación

El defensor Marcos Rojo inició sus trabajos en el predio de City Bell para afrontar su tercer ciclo en Estudiantes de La Plata tras acordar su salida de Racing y ser presentado de manera oficial.

Sin embargo, el defensor de 36 años aún no pudo ser presentado oficialmente ni entrenar a la par del grupo debido a pendientes administrativos y económicos, por lo que el futbolista solo realizó tareas en el gimnasio a la espera del visto bueno definitivo.

Rojo ya entrena en Estudiantes

Para consumar su salida de la institución de Avellaneda, el exboca resignó una importante deuda que el club mantenía con él y se plantó ante la dirigencia encabezada por Diego Milito.

No obstante, aún restan definir detalles sobre los bonos por objetivos —basados en partidos jugados y ganados— que Estudiantes deberá abonar a Racing y la operación oscilaría entre los 300.000 y 800.000 dólares según el cumplimiento de dichos logros.

El apuro principal pasa por la Copa Libertadores: la comisión directiva comandada por Juan Sebastián Verón tiene plazo hasta este viernes a las 20 para inscribirlo en la lista de buena fe y utilizarlo en las semifinales frente a Flamengo.

En ese ámbito internacional no hay impedimentos normativos para su habilitación, por lo que sería lo más esperado por la dirigencia platense y por el propio jugador.

El conflicto principal se traslada al plano local, ya que para que el jugador dispute el Torneo Clausura 2026 y la Supercopa Argentina, el "Pincha" requiere un cupo extraordinario por la lesión de Gabriel Neves, quien sufrió una fractura en la muñeca.

Dado que la recuperación estimada del volante es superior a cuatro meses, el reglamento de la AFA no contempla automáticamente el reemplazo; por ello, la dirigencia solicita una excepción argumentando que el calendario actual impedirá el retorno del uruguayo hasta el próximo año.

El propio Rojo intercedió ante el presidente de la AFA, Claudio Tapia, para agilizar la gestión y, resueltos los bonos y la habilitación de AFA, el zaguero firmará hasta diciembre de 2027.

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