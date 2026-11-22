Cuadrillas de la Cooperativa local colocaron los primeros 800 metros de cañería en la zona centro, como parte de un tendido total de 1.270 metros de refuerzo estratégico. La obra cuenta con un presupuesto provincial superior a los $239 millones.

Las máquinas y cuadrillas de la Cooperativa local avanzan a buen ritmo en Recreo con la instalación de nuevos conductos troncales para optimizar el servicio de agua. Los operarios ya colocaron los primeros 800 metros de cañerías desde la esquina de Córdoba y Crespo hacia el oeste, formando parte de un refuerzo estratégico de 1.270 metros.

Esta etapa complementa los trabajos ejecutados previamente en Recreo sur donde la ampliación de la red llevó agua corriente al complejo educativo del sector y al Centro de Tiro Deportivo que construyó el Gobierno Provincial para los Juegos Suramericanos.

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Avance de obras

Sobre el avance de los frentes de trabajo, el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, comentó que “estamos resolviendo un problema muy concreto que afecta a más de 13.400 vecinos: la falta de presión de agua en las viviendas. Reforzar la red troncal significa que las familias puedan abrir la canilla a cualquier hora del día y contar con agua segura para cocinar, higienizarse y llenar sus tanques sin inconvenientes, además de asegurar el servicio para toda la comunidad educativa del sur”.

“Cuando sumamos el financiamiento provincial a la capacidad operativa de una cooperativa y un municipio, las soluciones llegan rápido a la gente; ésta es la definición política del gobernador Maximiliano Pullaro”, amplió el ministro Enrico.

El gobierno de Pullaro impulsa la ampliación de la red y Recreo suma agua potable

Por su parte, el senador por el departamento La Capital, Julio “Paco” Garibaldi, subrayó: “Llevar soluciones de agua potable tanto a las escuelas y áreas deportivas como a los barrios céntricos mejora la calidad de vida de miles de vecinos y acompaña la expansión de una ciudad que no para de crecer. El trabajo del gobernador Pullaro y del ministro Enrico aporta respuestas reales que acompañan ese crecimiento”.

A su turno, el intendente de Recreo, Omar Colombo, destacó que “mejorar la presión en el centro y expandir las redes hacia el sur era una demanda prioritaria de nuestra ciudad. Agradecemos al Gobierno Provincial por acompañar este proyecto que transforma la calidad de vida de miles de familias recreínas”.

El sistema operativo

En tanto, el secretario de Agua y Saneamiento de la Provincia, Leonel Marmiroli, destacó que “esta obra refleja lo que se logra trabajando en equipo: la Provincia financia la infraestructura y la Cooperativa aporta personal, maquinaria y absorbió los costos de unos 200 metros adicionales cuando tuvimos que modificar la traza”.

Por su parte, el director provincial de Agua y Saneamiento de Santa Fe, Abel Siebenhaar, precisó la readecuación operativa: “Al detectar interferencias subterráneas en calle Cafferatta, trasladamos el recorrido hacia calle Belgrano. Esta decisión técnica no solo agiliza el zanjeo, sino que evita que los nuevos conductos queden debajo de futuros pavimentos”.

Para concretar la ampliación y el refuerzo de la red de agua potable, el Gobierno de Santa Fe realiza una inversión superior a los 239 millones de pesos.