Rojo: "Este partido nos puede marcar a futuro"

"Es un partido muy importante para nosotros, para la gente de Boca. Es un partido muy lindo que me encanta jugar y tenemos que demostrar lo que sabemos hacer, que estamos en un buen camino", comentó Rojo en la conferencia mixta que comparte con el futbolista de River Ignacio Fernández.

"Este partido nos puede marcar a futuro en el certamen", resaltó el defensor. "Nos encuentra en un muy buen momento. Cada vez nos sentimos mejor como grupo y como equipo. Espero que las cosas nos salgan bien, estamos trabajando para eso. Ganar estos partidos te puede marcar el camino, nos puede hacer muy bien", agregó.

En cuanto a condición física, dijo: "Me siento muy bien, hice una buena pretemporada y tuve la mala suerte de lesionarme. Me costó volver pero pude hacerlo de a poco".

"El martes jugué (ante Godoy Cruz) y me sentí muy bien y cómodo. Hay que tener en cuenta que jugamos mucho tiempo con un jugador menos y el desgaste es mayor, pero estoy en uno de mis mejores momentos".

Por otra parte, el ex Manchester United explicó la magnitud que genera este encuentro: "Es especial. Ayer salí de casa y cada personas que te cruzás te dice que hay que ganar. Ya nos tocó jugar esta clase de partidos y hay que afrontarlo como tal".

"Es el clásico más importante que me ha tocado jugar a los más importante de mi carrera. He jugado Argentina - Brasil y el de Manchester, pero este no tiene comparación", destacó.

Por último, Rojo reveló que el es el Superclásico que más lo marcó: "Me acuerdo el penal de Román, que se lo atajan y después lo mete. Me quedó muy grabado ese partido".