Roma cayó ante Cagliari y desaprovechó la chance de ponerse a tiro de la cima

7 de diciembre 2025 · 17:43hs
Roma cayó este domingo como visitante por 1-0 ante Cagliari por la fecha 14 del Calcio de Italia, llevado a cabo en el estadio Unipol Domus. El único gol del encuentro para los locales lo convirtió Gianluca Gaetano, a los 37 minutos del segundo tiempo.

Por su parte, Zeki Celik se fue expulsado a los 7’ del complemento y dejó a los comandados por Gian Piero Gasperini con un futbolista menos durante gran parte de dicho periodo.

Con este resultado, la ‘Loba’ quedó en la cuarta posición de la Liga italiana, dentro de puestos de Champions League, pero desperdició una gran chance de sumar de a tres y alcanzar al Inter en lo más alto de la clasificación.

Embed - A POCO DE FINAL, CAGLIARI SE LLEVÓ UN TRIUNFAZO ANTE ROMA | Cagliari 1-0 Roma | RESUMEN

Tras una primera parte sin demasiadas emociones, la segunda contó con incidencias que fueron determinantes en el resultado. A instancias de VAR, Celik fue expulsado por una infracción sobre un rival como último hombre en el borde del área.

De esta manera, la Roma contó con un jugador menos para lo que restaba de encuentro y no pudo aguantar el resultado. El volante del Cagliari Gianluca Gaetano demostró toda su jerarquía al controlar con el pecho dentro del área un balón proveniente desde un tiro de esquina y rematar con derecha para vencer al arquero Mile Svilar.

El delantero argentino Matías Soulé fue titular en el encuentro, pero no contó con demasiada participación y se fue reemplazado a los 17 minutos del complemento por Evan Ferguson. En tanto, Paulo Dybala ingresó al mismo momento en lugar de Lorenzo Pellegrini.

En otros encuentros de la jornada, Cremonese se impuso 2-0 ante Lecce con tantos de Federico Bonazzoli y Antonio Sanabria.

Embed - GOL DEL PARAGUAYO SANABRIA EN EL TRIUNFO DEL CREMONESE EN LA SERIE A | Cremonese 2-0 Lecce | RESUMEN

Mientras que Lazio igualó 1-1 frente al Bologna de los albicelestes Santiago Castro y Benjamín Domínguez, quien no vio acción.

Embed - BOLOGNA PERDÍA, LLEGÓ A LA IGUALDAD Y SE LLEVÓ UN PUNTAZO | Lazio 1-1 Bologna | RESUMEN

