Roma goleó a Monza con gritos de Dybala y Paredes

Dybala, ex Instituto de Córdoba y campeón del mundo con la Selección Argentina en Qatar 2022, ejecutó un vistoso tiro libre que ingresó pegado al palo izquierdo del arquero Michele Di Gregorio, y sumó el cuarto gol en la semana ya que el lunes pasado anotó los tres de su equipo en la victoria sobre Torino por 3 a 2, en la 26ta. y alcanzó las doce anotaciones en la liga.

Por su parte, Paredes (ex Boca Juniors y también campeón del mundo), selló el marcador de la visita, de penal, a los 37 minutos del segundo tiempo.

El mediocampista Lorenzo Pellegrini había convertido el tanto inicial, a los 38 minutos del primer tiempo, mientras que el delantero belga Romelu Lukaku amplió, cuatro minutos después para Roma.

En el conjunto local, donde ingresó el centrocampista nacional Valentín Carboni, convirtió el descuento el también volante Andrea Carboni, a tres del final.

Con esta victoria, el equipo que dirige el DT Daniele De Rossi (exfutbolista de Boca Juniors), alcanzó el quinto puesto de la tabla, con 47 unidades, una por debajo de Bologna, último en zona de clasificación a Liga de Campeones.

Más temprano, Udinese, con los defensores argentinos Lautaro Gianetti (ex Vélez Sarsfield) y Nehuén Pérez (ex Argentinos Juniors), además del mediocampista Martín Payero (ex Boca), de titulares, igualó como local ante Salernitana, último de la tabla, por 1 a 1.

La visita, donde fue titular el zaguero Marco Pellegrino (ex Platense) comenzó en ventaja gracias al gol del atacante francés Loum Tchaouna (10m. PT), mientras que, para el local, igualó su compatriota Hassane Kamara, a los 48 minutos del primer tiempo.

¡GOLAZOS DE LA JOYA Y PAREDES PARA LA VAPULEADA DE LA LOBA! | Monza 1-4 Roma | RESUMEN

La 27ma. fecha de la liga italiana continuará de la siguiente manera:

Domingo

A las 08:30: Hellas Verona-Sassuolo.

A las 11:00: Empoli-Cagliari y Frosinone-Lecce.

A las 14:00: Atalanta-Bologna.

A las 16:45: Napoli-Juventus.

Lunes

A las 16:45: Inter-Genoa.