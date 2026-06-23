El plan de Scaloni para el cruce ante Jordania por la última fecha

La Albiceleste jugará ante los asiáticos el sábado, por la tercera jornada de la fase de grupos del Mundial, con la clasificación ya abrochada

La Selección Argentina derrotó a Austria por 2-0 y, como Jordania cayó ante Argelia esta madrugada, se aseguró la clasficación a los dieciseisavos de final del Mundial 2026 en el primer lugar del grupo J. Por eso, cerrará su participación ante los asiáticos con la chance de preservar futbolistas y el entrenador, Lionel Scaloni, ya avisó que habrá rotación.

"La clasficación no nos cambia nada, todos hubiéramos firmado ganar los dos partidos. Ahora analizaremos. La idea es darle la posibilidad de que juegen la mayoría que se lo merecen y siempre que el partido lo permita, lo haremos", aseguró el DT durante la conferencia de prensa posterior al triunfo ante los europeos, por lo que es evidente que se vendrán modificaciones.

Si bien hay que esperar al avance de los días y los entrenamientos, en los que posiblemente el técnico vaya mostrando indicios del equipo que parará en la última jornada del grupo, es un hecho que uno de los ausentes será Cristian Romero, quien salió ante Austria con un golpe en la rodilla derecha, en la que había sufrido un esguince en la previa al Mundial, y será preservado.

El próximo encuentro de la Albiceleste será este sábado, desde las 23 en Dallas, por lo que el plantel tendrá pocos días de descanso. Ante ese panorama y pensando en el duelo de la próxima instancia, en la que el rival será el segundo del grupo H, la idea del cuerpo técnico en no arriesgar a nadie.

El resto de los futbolistas a cuidar se irá conociendo con el correr de los entrenamientos y luego de que Scaloni evalúe cómo terminó cada uno. Nicolás Tagliafico y Leandro Paredes, dos que habían empezado lesionados el certamen, sumaron minutos ante Austria y no hay que descartar que les dé la chance de ganar más rodaje.

También habrá que ver qué decide hacer el técnico con Enzo Fernández y Alexis Mac Allister, los dos valuartes del mediocampo que completaron los primeros dos partidos, al igual que Lisandro Martínez, quien no fue reemplazado nunca.

El otro foco también estará puesto en Lionel Messi. El astro, que este miércoles cumplirá 39 años, tuvo un arranque mundialista maravilloso y ya lleva cinco goles, lo que le permitió convertirse en el máximo anotador en la historia de los Mundiales con 18 al superar a Miroslav Klose, que quedó con 16. Por lo tanto, más de uno esperará verlo ante los asiáticos para que siga ampliando esa marca.