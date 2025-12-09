Uno Santa Fe | Ovación | Ronald Araújo

Ronald Araújo jugador del Barcelona viajó a Israel para una "recuperación espiritual"

Pidió una licencia por tiempo indefinido, Ronald Araújo, fue dado de baja de la última convocatoria del Barcelona.

Ovación

Por Ovación

9 de diciembre 2025 · 16:53hs
Ronald Araújo jugador del Barcelona viajó a Israel para una recuperación espiritual

El defensor uruguayo del Barcelona de España, Ronald Araújo, viajó a Israel para una “recuperación espiritual” tras ser desafectado de la última convocatoria por el entrenador alemán Hansi Flick.

El entendimiento de Hansi Flick para Ronald Araújo

El jugador de 26 años decidió recurrir a su profunda fe cristiana y emprendió un viaje espiritual a la ciudad de Jerusalén. El oriundo de la localidad uruguaya de Rivera es un ferviente creyente y eligió buscar ayuda espiritual en la ciudad donde Jesucristo transitó sus últimas días.

Araújo llevaba una semana sin entrenarse después de haber solicitado licencia por tiempo indefinido al Barcelona. La directiva y el cuerpo técnico encabezado por el alemán Hansi Flick decidieron respetar el espacio que el jugador consideró necesario.

El objetivo de este viaje que realizó el defensor es recuperar fuerzas y encontrar estabilidad emocional. La decisión forma parte del proceso de desconexión y búsqueda personal que afronta durante su licencia. En este marco, no se sabe si Araújo volverá a jugar en el Barcelona ni si volverá a las canchas. Todo dependerá de su evolución personal y sus ganas de volver a pisar el verde césped.

