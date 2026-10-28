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La UAR realizará el primer Encuentro Femenino de Selecciones de XV

Sin la presencia de Santa Fe, que supo tener a Gisela Acuña como referente, se viene un Encuentro Femenino de Selección de XV en Los Miuras de Junín

Ovación

Por Ovación

28 de octubre 2026 · 17:55hs
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La UAR realizará un encuentro de rugby femenino de selecciones de XV en Junín sin la presencia de Santa Fe.

La UAR realizará un encuentro de rugby femenino de selecciones de XV en Junín sin la presencia de Santa Fe.

La Unión Argentina de Rugby (UAR) realizará el primer Encuentro Femenino de Selecciones de XV, que reunirá a los seleccionados de URBA, Córdoba, Tucumán, Nordeste, Alto Valle y Cuyo. La iniciativa tiene como objetivo continuar afianzando el camino de las jugadoras hacia formatos de mayor cantidad de participantes, avanzando progresivamente hacia el XV, generando experiencias de competencia que acompañen este proceso de desarrollo.

Junín sede del encuentro de selecciones femenino

El encuentro se llevará a cabo del 30 de octubre al 1 de noviembre en el Club Los Miuras, en la ciudad de Junín. José Rubino, Especialista en Rugby Femenino de la UAR, explicó los objetivos del encuentro y el proceso de desarrollo de la modalidad:

«Este encuentro de selecciones de rugby de XV representa un hito, ya que es la primera vez que realizamos un encuentro de este tipo. Participan seis uniones provinciales (URBA, Córdoba, Tucumán, Nordeste, Alto Valle y Cuyo), las cuales clasificaron por ser las que mayor cantidad de jugadoras fichadas registran y por haber promovido activamente el juego de 12 y de XV. Con esto buscamos una adaptación progresiva en el camino que proyectamos desde el seven, dándole prioridad absoluta a la seguridad, a la retención de las deportistas y a una formación técnica correcta para afrontar este desafío.

El proyecto del Seven al XV no pretende dejar de lado la competencia actual, sino sumarle una opción más. El rugby femenino ya está estructurado en su modalidad tradicional; ahora el objetivo es que las jugadoras tengan la posibilidad de disputar partidos de XV dentro de un calendario fijo y consolidado, transformándose en una parte fundamental del esquema de competencia tanto de la UAR como de las uniones provinciales.

Estamos convencidos de que el formato de XV es más inclusivo y permite ampliar la competencia para las chicas. A partir de la inclusión del rugby de 12 y XV, muchas chicas que estaban fuera de competencia hoy están volviendo y se están sumando nuevas también, que es muy importante. Sobre todo, el foco está puesto en la contención: que las chicas no dejen el rugby, que encuentren un lugar para seguir participando.

Hoy, jugar de XV a nivel selección nos permite ver a las jugadoras que mayor compromiso tienen, cómo van evolucionando y, de esa forma, podemos también sacar algunas conclusiones con respecto al viraje del seven al XV. A su vez, desarrollar espacios para los nuevos entrenadores que se acercan al femenino y ven un lugar posible para desarrollarse.

Diseñamos un proceso planificado y escalonado que garantice un paso seguro hacia la competencia masiva. Estos encuentros de prueba ya son una realidad y demuestran el fuerte compromiso de las jugadoras, los entrenadores y las uniones. Confiamos en que este impacto se trasladará pronto a los clubes y que, de cara a los calendarios de 2027 y 2028, las competencias de 12 y XV formarán parte definitiva del anuario de cada unión.»

encuentro UAR selecciones
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