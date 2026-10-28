Rosario será escenario del Campeonato Regional de Clubes Sub 19

El Quillá y Banco irán en el panel A del Regional de Clubes Sub 19, en tanto La Salle Jobson y Universitario lo harán en el B. También habrá acción en Sub 14

Desde este jueves y hasta el domingo, se disputará el Campeonato Regional de Clubes Sub19 en Rosario . Habrá cuatro representantes de la Asociación Santafesina de Hockey : El Quillá y Banco en el panel A, Universitario y La Salle Jobson en el B. También se disputarán los Regionales de Clubes Sub 14 en las ciudades de Resistencia, San Nicolás y Rosario.

En el caso particular de las Tiburonas, conformó un plantel mixto de sus líneas Azul y Amarilla. Una apuesta interesante para potenciar el volumen de juego y pelear bien arriba. Banco llevó la base de su Sub19, con el acople de varias Sub16 que vienen siendo parte del equipo a lo largo de esta temporada. Así, apunta a darle continuidad a los mecanismos de juego, afianzar las sociedades en cancha y fortalecer el funcionamiento colectivo en un contexto de alta exigencia.

Universitario pone en escena lo mejor de su categoría, con una estructura que buscará hacer valer sus recursos técnicos, afianzar su dinámica y sostener una identidad capaz de marcar diferencias. La Salle va con el respaldo del gran presente que atraviesa en el ámbito local, donde se ubica en lo más alto de la competencia. Intentará hacer valer la confianza que le aporta ese recorrido, sostener la intensidad de su juego para competir con solidez ante este nuevo desafío.

En el Regional Sub 19 A, en la Zona A están Atlético del Rosario, Jockey Club de Rosario A, Old Resian y Paracao, mientras que la Zona B, la integran El Quillá, Universitario de Rosario, Guaraní Antonio Franco y Banco Provincial. En cuanto al cronograma de partidos, el jueves 29, a las 12.20, Universitario jugará con Banco Provincial en el estadio Mundialista, y a la misma hora en Jockey, se medirán El Quillá con Guaraní AF. El viernes 30, a las 9, Guaraní AF jugará con Banco (en Jockey); y El Quillá con Universitario (en GER). A las 15.40, El Quillá con Banco Provincial (en Jockey).

Universitario de Santa Fe competirá en el Regional Sub 14 en Rosario.

En el Regional Sub 19 B, en la Zona A se encuentran: Aranduroga, Provincial, Jockey B y Universitario, mientras que en la Zona B lo harán Regatas (CH), La Salle Jobson, Gimnasia y Esgrima de Rosario B, Regatas de San Nicolás, Provincial B y Jockey de Venado Tuerto. El jueves 29 se medirán La Salle Jobson con Provincial B (8.30, en Provincial); Provincial con Universitario (10.10, en Provincial); La Salle Jobson con GER B (16.10, en Jockey); Aranduroga con Universitario (17.50, en Jockey).

Presencia santafesina en Regionales Sub 14

El horizonte competitivo se enciende este jueves con el inicio de los Regionales Sub14, escenarios que pondrán a prueba el potencial de las nuevas generaciones y su capacidad para trasladar al terreno de juego los aprendizajes acumulados durante la temporada. Bajo esa premisa, la hoja de ruta marca que la Sub14 de El Quillá viajará hacia Resistencia para afrontar el Regional “A”, mientras que Alma Juniors competirá en el “B” en San Nicolás. Por su parte, el nivel “C” tendrá como protagonistas en Rosario a Argentino de San Carlos y Banco. En tanto que SFRC Azul, Universitario y El Quillá Amarillo harán lo propio en el “D”, también en el sur provincial.

En Regional Sub 14 A será en Regatas de Resistencia. En la Zona A jugarán Cazadores de Misiones, Paracao, El Quillá y Aranduroga de Corrientes, mientras que en la Zona B, lo harán Paraná Rowing, Jockey de Rosario, CURNE y Regatas de Resistencia. El jueves 29, a las 8.30, El Quillá jugará con Cazadores y a las 21 con Aranduroga. En el Regional Sub 14 B, en Regatas de San Nicolás, jugarán Sixty, Oberá Hockey, Alma Juniors y Atlético del Rosario en la Zona A, y Capri, Taraguy, Regatas de San Nicolás y Aranduroga B en la Zona B. El jueves a las 8.30, Alma Juniors jugará con Sixty y a las 18.10 con Atlético del Rosario.

En el Regional Sub 14 C en Rosario, el jueves 29, a las 14.30, CUNE jugará con Banco Provincial en Jockey, y en Provincial, el anfitrión lo hará con Argentino de San Carlos. En el Regional Sub 14 D, en Rosario, el jueves, a las 11.50, Sportsman jugará con Santa Fe Rugby en Jockey; 14.30, Universitario con Rowing Blanco en Fisherton; 16.30, Bancario con El Quillá Amarillo en Provincial y a las 19.30, Provincial B con Santa Fe Rugby Azul en Provincial.