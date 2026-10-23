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France Football aclaró que no entregará un trofeo al ganador del Balón de Oro de Todos los Tiempos

La revista francesa explicó que el BOAT es una votación recreativa para los aficionados y no un galardón oficial. Cristiano Ronaldo lidera con amplia ventaja sobre Lionel Messi.

Ovación

Por Ovación

23 de octubre 2026 · 10:08hs
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France Football aclaró que no entregará un trofeo al ganador del Balón de Oro de Todos los Tiempos

La elección del mejor rendimiento individual entre grandes figuras que conquistaron el Balón de Oro generó expectativa entre los fanáticos, pero no tendrá una premiación oficial. France Football aclaró que el denominado Balón de Oro de Todos los Tiempos (BOAT) es una iniciativa participativa en línea, sin entrega de trofeo, que permite a los usuarios votar por temporadas destacadas de diez históricos futbolistas.

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Cristiano Ronaldo lidera la votación y Messi aparece como escolta

France Football precisó que el BOAT no debe confundirse con un premio oficial ni con el Súper Balón de Oro, una distinción que se entregó una sola vez, en 1989. En aquella ocasión, el argentino Alfredo Di Stéfano recibió el reconocimiento por su trayectoria y sus logros como ganador múltiple del Balón de Oro.

La publicación francesa remarcó que la iniciativa actual no tiene relación con aquel galardón ni representa una nueva edición del mismo. Se trata de una votación digital en la que los aficionados pueden elegir entre temporadas sobresalientes de diez figuras históricas del fútbol. Cada voto tiene un costo de un euro y no existe un límite de participaciones.

En los primeros registros difundidos, Cristiano Ronaldo aparece al frente con una ventaja considerable. Su temporada de 2008 con Manchester United reúne el 75% de los votos, muy por encima de sus competidores.

Lionel Messi ocupa el segundo lugar con dos campañas en el Barcelona: las de 2012 y 2013, cada una con el 9% de las preferencias. La elección también incluye temporadas de leyendas como Ronaldo Nazário, Marco van Basten, Michel Platini, Karl-Heinz Rummenigge, Kevin Keegan, Franz Beckenbauer, Johan Cruyff y Alfredo Di Stéfano.

Así, el BOAT propone una comparación entre algunas de las mejores versiones individuales de grandes referentes del fútbol mundial. Sin embargo, France Football dejó en claro que el resultado servirá únicamente como expresión de las preferencias de los aficionados y no derivará en la entrega de una distinción oficial.

Football Balón de Oro
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