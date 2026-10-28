Uno Santa Fe | Unión | Unión

Unión buscará retener a Lucas Menossi, quien no volvería a jugar hasta 2027

Lucas Menossi padece una fascitis plantar que lo dejaría afuera del resto de la temporada. Los dirigentes de Unión buscarán renovarle el contrato.

Ovación

Por Ovación

28 de octubre 2026 · 09:58hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Unión buscará retener a Lucas Menossi, quien no volvería a jugar hasta 2027

Prensa Unión

Unión empieza a planificar el futuro mientras transita la etapa decisiva del Torneo Clausura. En ese escenario, Lucas Menossi aparece como un nombre central: por un lado, la fascitis plantar que arrastra lo dejaría sin posibilidades de volver a jugar en lo que resta de la temporada; por otro, la dirigencia tendría la intención de renovarle el contrato, que finalizará el próximo 31 de diciembre.

LEER MÁS: Qué le resta a Unión y sus competidores por llegar a los playoffs del Clausura

La lesión representa un contratiempo para Leonardo Madelón, que considera al mediocampista una pieza importante dentro de su estructura. Menossi se perdería los dos compromisos que le quedan al Tatengue en la fase regular, frente a Newell’s y Vélez, y tampoco llegaría en condiciones a los playoffs si el equipo consigue la clasificación.

El compromiso de Menossi, incluso con dolor en Unión

El volante venía conviviendo con la fascitis plantar durante sus últimas presentaciones y, cuando estuvo disponible, llegó a jugar infiltrado para poder seguir ayudando al equipo. Esa decisión refleja el compromiso que asumió con Unión, aunque ahora la necesidad de recuperarse lo obliga a detenerse y priorizar su evolución física.

La ausencia de Menossi se sentirá en un tramo en el que el equipo necesita sostener sus aspiraciones de clasificación. Su capacidad para manejar la pelota, aportar equilibrio y darle alternativas al mediocampo lo convirtió en una pieza valorada por Madelón, que deberá encontrar variantes para afrontar los próximos compromisos.

La dirigencia de Unión quiere extender su contrato

La situación deportiva no sería un impedimento para que Unión avance con la continuidad del futbolista. Por el contrario, la intención de la dirigencia sería renovarle el vínculo, que vence a fin de año, con la mirada puesta en el armado del plantel para 2027.

Hay varios factores que alimentan el optimismo. Menossi está a gusto en Santa Fe, se adaptó a la ciudad y se siente identificado con el proyecto deportivo. Además, considera que logró recuperar un nivel futbolístico similar al que había mostrado en Tigre, club en el que alcanzó uno de los mejores momentos de su carrera.

LEER MÁS: La lesión de Matías Rocha, un nuevo dolor de cabeza para Unión

La predisposición de las partes sería favorable para avanzar en un acuerdo. De todos modos, todavía resta resolver una cuestión fundamental: las condiciones económicas del nuevo contrato. Si existe entendimiento en los números, Unión podría asegurarse la continuidad de un jugador que considera importante para el proyecto del próximo año.

Números y protagonismo en la temporada con Unión

Durante 2026, Menossi disputó 11 partidos en el Torneo Clausura, con tres goles, una asistencia y 913 minutos en cancha, de acuerdo con los registros estadísticos aportados. También sumó dos presentaciones en la Copa Argentina y tuvo participación en las instancias de playoffs del Apertura.

LEER MÁS: Unión ya tiene árbitro para visitar a Newell's: Daniel Zamora dirigirá en el Coloso

Su aporte fue creciendo dentro de la estructura rojiblanca y su continuidad aparece como una cuestión relevante tanto para Madelón, en caso de seguir al frente del equipo, como para los dirigentes que buscan darle forma al plantel de la próxima temporada.

Por ahora, la prioridad pasa por la recuperación de la fascitis plantar y por cerrar el año deportivo de la mejor manera posible. Unión perdería a Menossi para el tramo final del campeonato, pero buscaría retenerlo para 2027, una señal de la importancia que le asignan a su presente y a lo que puede ofrecer en el futuro.

Unión Lucas Menossi Clausura
Noticias relacionadas
union ya tiene arbitro para visitar a newells: daniel zamora dirigira en el coloso

Unión ya tiene árbitro para visitar a Newell's: Daniel Zamora dirigirá en el Coloso

atletico tucuman apunto contra union por la deuda por estigarribia: es muchisima plata

Atlético Tucumán apuntó contra Unión por la deuda por Estigarribia: "Es muchísima plata"

vinicius malachias es nuevo refuerzo de union para la liga argentina

Vinicius Malachias es nuevo refuerzo de Unión para la Liga Argentina

tarragona y una marca historica en union: un registro que no se repetia desde 1980

Tarragona y una marca histórica en Unión: un registro que no se repetía desde 1980

Lo último

El curioso caso de Pier Barrios en Colón: de referente a relegado por Delfino

El curioso caso de Pier Barrios en Colón: de referente a relegado por Delfino

Colón espera por el Reducido: la visita del Papa podría retrasar el inicio de los playoffs

Colón espera por el Reducido: la visita del Papa podría retrasar el inicio de los playoffs

Saltó todo por los aires: el relato un pasajero que viajaba en uno de los trenes que colisionaron en España

"Saltó todo por los aires": el relato un pasajero que viajaba en uno de los trenes que colisionaron en España

Último Momento
El curioso caso de Pier Barrios en Colón: de referente a relegado por Delfino

El curioso caso de Pier Barrios en Colón: de referente a relegado por Delfino

Colón espera por el Reducido: la visita del Papa podría retrasar el inicio de los playoffs

Colón espera por el Reducido: la visita del Papa podría retrasar el inicio de los playoffs

Saltó todo por los aires: el relato un pasajero que viajaba en uno de los trenes que colisionaron en España

"Saltó todo por los aires": el relato un pasajero que viajaba en uno de los trenes que colisionaron en España

Unión busca recuperarse en Mendoza ante Gimnasia en la Reserva

Unión busca recuperarse en Mendoza ante Gimnasia en la Reserva

Se completó la quinta fecha del Torneo Oficial de damas

Se completó la quinta fecha del Torneo Oficial de damas

Ovación
Murió Eulalia Marzetti, la mamá de Lionel Scaloni

Murió Eulalia Marzetti, la mamá de Lionel Scaloni

El mensaje de Chiqui Tapia a Lionel Scaloni: Todo un país te abraza

El mensaje de Chiqui Tapia a Lionel Scaloni: "Todo un país te abraza"

Comienzan los cruces de semifinales en el Regional del Litoral

Comienzan los cruces de semifinales en el Regional del Litoral

La Reserva de Colón recibe a San Martín (SJ) en un duelo clave para salir del fondo

La Reserva de Colón recibe a San Martín (SJ) en un duelo clave para salir del fondo

Movida jornada en los reprogramados de la fecha 9 del Clausura Lautaro Fagioli

Movida jornada en los reprogramados de la fecha 9 del Clausura Lautaro Fagioli

Policiales
Asesinaron a un joven de 21 años de una puñalada en el cuello y aprehendieron a su expareja

Asesinaron a un joven de 21 años de una puñalada en el cuello y aprehendieron a su expareja

Alejandra: aprehendieron a un hombre investigado por tentativa de homicidio hiriendo de gravedad a una mujer

Alejandra: aprehendieron a un hombre investigado por tentativa de homicidio hiriendo de gravedad a una mujer

La Guardia: la Policía secuestró 370 metros de cables robados en un predio de acopio en la Bajada Distéfano

La Guardia: la Policía secuestró 370 metros de cables robados en un predio de acopio en la Bajada Distéfano

Escenario
Estelares vuelve a Santa Fe: se presenta en Tribus para celebrar más de 30 años de trayectoria

Estelares vuelve a Santa Fe: se presenta en Tribus para celebrar más de 30 años de trayectoria

U2 agotó la preventa para sus dos shows en River en menos de dos horas: precios y cómo comprar entradas

U2 agotó la preventa para sus dos shows en River en menos de dos horas: precios y cómo comprar entradas

Insert Festival revela su line up y posiciona a Santa Fe en el mapa de la música urbana

Insert Festival revela su line up y posiciona a Santa Fe en el mapa de la música urbana

El Harlem Festival convocó a más de 40.000 personas en Santa Fe

El Harlem Festival convocó a más de 40.000 personas en Santa Fe

Santa Fe vivió dos jornadas inolvidables con el Harlem Festival 2026

Santa Fe vivió dos jornadas inolvidables con el Harlem Festival 2026