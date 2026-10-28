Unión buscará retener a Lucas Menossi, quien no volvería a jugar hasta 2027

Lucas Menossi padece una fascitis plantar que lo dejaría afuera del resto de la temporada. Los dirigentes de Unión buscarán renovarle el contrato.

Unión empieza a planificar el futuro mientras transita la etapa decisiva del Torneo Clausura. En ese escenario, Lucas Menossi aparece como un nombre central: por un lado, la fascitis plantar que arrastra lo dejaría sin posibilidades de volver a jugar en lo que resta de la temporada; por otro, la dirigencia tendría la intención de renovarle el contrato, que finalizará el próximo 31 de diciembre.

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La lesión representa un contratiempo para Leonardo Madelón, que considera al mediocampista una pieza importante dentro de su estructura. Menossi se perdería los dos compromisos que le quedan al Tatengue en la fase regular, frente a Newell’s y Vélez, y tampoco llegaría en condiciones a los playoffs si el equipo consigue la clasificación.

El compromiso de Menossi, incluso con dolor en Unión

El volante venía conviviendo con la fascitis plantar durante sus últimas presentaciones y, cuando estuvo disponible, llegó a jugar infiltrado para poder seguir ayudando al equipo. Esa decisión refleja el compromiso que asumió con Unión, aunque ahora la necesidad de recuperarse lo obliga a detenerse y priorizar su evolución física.

La ausencia de Menossi se sentirá en un tramo en el que el equipo necesita sostener sus aspiraciones de clasificación. Su capacidad para manejar la pelota, aportar equilibrio y darle alternativas al mediocampo lo convirtió en una pieza valorada por Madelón, que deberá encontrar variantes para afrontar los próximos compromisos.

La dirigencia de Unión quiere extender su contrato

La situación deportiva no sería un impedimento para que Unión avance con la continuidad del futbolista. Por el contrario, la intención de la dirigencia sería renovarle el vínculo, que vence a fin de año, con la mirada puesta en el armado del plantel para 2027.

UNO Santa Fe | José Busiemi

Hay varios factores que alimentan el optimismo. Menossi está a gusto en Santa Fe, se adaptó a la ciudad y se siente identificado con el proyecto deportivo. Además, considera que logró recuperar un nivel futbolístico similar al que había mostrado en Tigre, club en el que alcanzó uno de los mejores momentos de su carrera.

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La predisposición de las partes sería favorable para avanzar en un acuerdo. De todos modos, todavía resta resolver una cuestión fundamental: las condiciones económicas del nuevo contrato. Si existe entendimiento en los números, Unión podría asegurarse la continuidad de un jugador que considera importante para el proyecto del próximo año.

Números y protagonismo en la temporada con Unión

Durante 2026, Menossi disputó 11 partidos en el Torneo Clausura, con tres goles, una asistencia y 913 minutos en cancha, de acuerdo con los registros estadísticos aportados. También sumó dos presentaciones en la Copa Argentina y tuvo participación en las instancias de playoffs del Apertura.

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Su aporte fue creciendo dentro de la estructura rojiblanca y su continuidad aparece como una cuestión relevante tanto para Madelón, en caso de seguir al frente del equipo, como para los dirigentes que buscan darle forma al plantel de la próxima temporada.

Por ahora, la prioridad pasa por la recuperación de la fascitis plantar y por cerrar el año deportivo de la mejor manera posible. Unión perdería a Menossi para el tramo final del campeonato, pero buscaría retenerlo para 2027, una señal de la importancia que le asignan a su presente y a lo que puede ofrecer en el futuro.