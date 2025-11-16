Rosario Central perderá a una de sus figuras para el inicio de los playoffs El Canalla no solo perdió contra Independiente en el Libertadores de América, sino que recibió una durísima noticia. Por Ovación 16 de noviembre 2025 · 09:08hs

Rosario Central perdió 1-0 ante Independiente, por la decimosexta fecha del Torneo Clausura, y sufrió la expulsión de una de sus figuras por unos altercados que se dieron luego del encuentro.

Tras el encuentro, varios jugadores de Independiente y de Rosario Central empezaron a pelearse, por lo que el árbitro decidió expulsar al mediocampista Ignacio Malcorra, que es una de las figuras del “Canalla” y que se perdería los octavos de final de los playoffs.

El otro expulsado fue el mediocampista uruguayo de Independiente, Rodrigo Fernández Cedrés, quien deberá cumplir con la sanción recién el año que viene ya que el “Rojo” no se clasificó a los playoffs. Así fue la pelea entre los jugadores del Rojo y Central después del partido Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/porquetendencia/status/1989884379934413066&partner=&hide_thread=false "Malcorra":

Porque fue expulsado tras el partido de Rosario Central contra Independiente en el #TorneoClausura pic.twitter.com/KomHikIzbv — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) November 16, 2025