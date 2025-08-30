Uno Santa Fe | Ovación | Rosario Central

Rosario Central quiere acercarse a la cima de su grupo en su visita a Sarmiento

Sarmiento y Rosario Central jugarán, desde las 19.15, en el estadio Eva Perón por la séptima jornada delTorneo Clausura 2025. Televisación de TNT Sports Premium

30 de agosto 2025 · 08:30hs
Sarmiento y Rosario Central jugarán este sábado en el estadio Eva Perón por la séptima jornada del Torneo Clausura 2025. El encuentro se jugará desde las 19.15, con arbitraje de Andrés Merlos y televisación de TNT Sports Premium.

La Academia rosarinaviene de triunfar en el clásico frente a Newell 's con un golazo de Ángel Di Maríay quiere seguir vuelo, mientras que los dirigidos porFacundo Savano triunfan en su cancha desde febrero yestán complicados con el descenso.

El Verde atraviesa una racha de ocho encuentros sin conocer la victoria en su cancha y está comprometido con el descenso en la tabla anual y en la de promedios, con 21 puntos y un coeficiente de 0.981.

Aunque en su anterior partido como local estuvo cerca de levantar cabeza al empezar ganando por 2 a 0 frente a Atlético Tucumán, no pudo mantenerse en ventaja yse le escapó la victoria tras encajar goles en los minutos finales, además, viene de ser goleado 3 a 0 por Deportivo Riestra.

Invicto desde el regreso deÁngel Di María, el Canalla no lograba mostrar su mejor versión y llevaba una racha de tres empates consecutivos, hasta que conun gol antológico de tiro libre en el clásico rosarino, pudo conseguir la victoria y hacer que todo el Gigante de Arroyito entone: “Que de la mano, de Angelito, todos la vuelta vamos a dar”.

Ahora espera despegar de una vez por todas y seguir consolidándose en puestos de Copa Libertadores y en zona de playoffs.

Probables formaciones de Sarmiento y Rosario Central

Sarmiento:Lucas Acosta;Alex Vigo,Facundo Roncaglia,Juan Manuel Insaurralde,Gabriel Díaz;Carlos Villalba,Julián Contrera,Jonatan Gómez,Gastón González;Iván Morales, Lucas Pratto.DT: Facundo Sava.

Rosario Central:Jorge Broun;Emanuel Coronel,Juan Komar,Carlos Quintana,Agustín Sández; Ángel Di María,Franco Ibarra,Ignacio Malcorra,Jaminton Campaz;Alejo Véliz,Enzo Copetti.DT: Ariel Holan.

Hora: 19.15.

Árbitro: Andrés Merlos.

VAR: Gastón Monsón Brizuela.

Estadio: Eva Perón (Junín).

TV: TNT Sports Premium.

