"Tenemos que estar preparados para todo eso, yo no me quejo pero no me olvido que el otro día nos empataron en Tucumán sobre la hora", señaló Russo este lunes en declaraciones a ESPN.

Más tranquilo que en el final del partido que el Xeneize empató con un gol agónico, en el último minuto de los 10 que adicionó el árbitro en un segundo tiempo en el cual se jugó muy poco tiempo neto, Russo dijo que "hicimos los dos cambios juntos y yo no busco nada fuera del reglamento, ni siquiera en el penal, que si no fue penal era córner y el árbitro dio un pique".

"Nosotros siempre hablamos con los jugadores y les decimos que si tienen una molestia durante el juego lo digan porque confiamos en la gente que está en el banco. Y cuando dispongo los dos cambios, el árbitro autoriza solo uno", agregó el ex técnico de Boca, Vélez, Lanús y Estudiantes.

Consultado sobre los diez minutos adicionados, Russo sostuvo que "tampoco me quejo de eso porque tenemos que acostumbrarnos y estar preparados. No dije nada del penal (que el VAR demostró que no fue, en otra detención del juego que llevó casi 4 minutos) ni de los otros fallos porque es una decisión del árbitro, que toma en ese momento, y la respeto".

Central realizó 4 cambios durante el partido y Boca utilizó los 5 que permite el reglamento, incidencia por la que todos los árbitros suelen adicionar entre 4 y 5 minutos, ya que calculan 30 segundos de detención por cada cambio.

Otras demoras importantes en el juego fueron cuando la hinchada de central arrojó un petardo que explotó muy cerca del arquero de Boca, Sergio "Chiquito" Romero; el tumulto por los empujones cuando el defensor de central Facundo Mallo lo pisó a Romero y no lo dejó sacar rápido del arco; y en la expulsión del DT boquense, Jorge Almirón.

Russo también se refirió al futbolista Lautaro Giaccone, autor del primer gol de Central y quien al término del partido tuvo declaraciones críticas y burlonas sobre Valentín Barco, la joven promesa de crack del "Xeneize".

El entrenador "Canalla" dijo que habló con Giaccone, quien luego se disculpó con Barco, y lo adjudicó a "la juventud de algunos futbolistas, con quienes trabajamos en temas de formación y de estas cosas que pasan, para que sepan que no tienen que hablar de sus rivales".

Finalmente, consultado sobre su trabajo en Central, Russo sostuvo que "nos tocó llegar a este club en un momento difícil y lo estamos sacando adelante, con (el presidente) Gonzalo (Belloso) en la parte dirigencial, que también es muy dura, y yo en el fútbol, lo estamos sacando adelante. Y con el apoyo de mucha gente que quiere a este club, que es muy grande".