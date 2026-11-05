El Ejecutivo municipal presentó expedientes de compra de insumos, se comprometió a frenar desvinculaciones y a resolver recategorizaciones. El sindicato declaró una tregua pero mantiene el estado de alerta.

Conflicto en Santo Tomé: el gremio de municipales firmó un acuerdo con el Ejecutivo, otorgó una tregua pero sigue en alerta

Luego de jornadas de alta tensión operativa y medidas de protesta en la ciudad de Santo Tomé , la conducción de la Asociación de Trabajadores y Empleados Municipales de Santo Tomé (ASTEOM) y el gabinete del intendente Miguel Weiss Ackerley lograron destrabar el conflicto tras una extensa mesa de negociación concretada este miércoles.

El encuentro, que se extendió por más de tres horas en la Intendencia, concluyó con la suscripción de un acta acuerdo y la consecuente decisión de la asamblea de levantar las medidas de fuerza, restableciendo la atención y los servicios en los obradores comunales.

"Se dio en un marco de diálogo como corresponde, en una mesa que no se venía dando con el intendente. Se pudo avanzar en varios puntos y los compañeros valoraron los compromisos por escrito. Dieron una tregua; ahora hay que esperar que se cumpla todo", manifestó Gabriel Benassi, secretario adjunto de Asteom

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Compromisos por escrito: repuestos, indumentaria y obras edilicias

Durante la negociación, uno de los puntos clave para destrabar el paro fue la entrega de documentación oficial por parte del Ejecutivo municipal que certifica el inicio de gestiones de compra y mejoras operativas reclamos por el gremio:

Parque automotor: la Municipalidad presentó copias de los expedientes en trámite para la adquisición de 20 cubiertas destinadas a vehículos y maquinarias municipales, además de insumos para la reparación de unidades fuera de servicio.

Infraestructura y ropa de trabajo: se fijaron plazos para la entrega de indumentaria laboral y se confirmaron intervenciones edilicias urgentes, comenzando por los sanitarios del Obrador N.º 1 y continuando posteriormente en la sede del Juzgado de Faltas.

Carrera administrativa y situación de los contratos

En el plano laboral y salarial, el acuerdo incluyó el compromiso del Ejecutivo comunal para destrabar durante el mes de noviembre las recategorizaciones y las confirmaciones de categorías que se encontraban demoradas en el seno de la Junta de Reclamos.

Respecto de las cesantías y no renovaciones de contratos que habían encendido la mecha del conflicto, la conducción de ASTEOM detalló:

Freno a nuevos despidos: el municipio garantizó que no se producirán nuevas desvinculaciones de personal, sujeto a las pautas de cumplimiento de la jornada y obligaciones laborales.

Revisiones a futuro: se dejó abierta una instancia para reconsiderar eventuales reincorporaciones a medida que la situación económico-financiera de la administración municipal muestre indicadores de recuperación.

Mantenimiento del estado de alerta

Pese a la normalización de las tareas, la dirigencia de ASTEOM remarcó que las bases gremiales resolvieron otorgar un voto de confianza condicionado al cumplimiento estricto del cronograma de actas.

En ese sentido, Gabriel Benassi ratificó que el gremio mantendrá la condición de estado de alerta constante, advirtiendo que en caso de detectarse demoras o incumplimientos en las entregas de insumos o trámites de categorías, se convocará de forma inmediata a una nueva asamblea soberana para definir el reinicio de las medidas de acción directa.