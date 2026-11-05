Ferencváros agravó la crisis del Milan y sigue con puntaje ideal en la Europa League

Ferencváros de Hungría extendió aún más la crisis de Milan de Italia al imponerse 2 a 0 en San Siro y tiene puntaje ideal en la Europa League

Ferencváros de Hungría extendió aún más la crisis de Milan de Italia al imponerse por 2 a 0 en San Siro, un resultado que le permite mantener el puntaje ideal en la Europa League .

Las Águilas Verdes dominaron gran parte de un encuentro en el que el arquero Lorenzo Torriani evitó una catástrofe mayor en el primer tiempo tras errores en la salida de Ardon Jashari y Davide Bartesaghi.

Pese a una leve reacción local en el complemento con intentos de Omari Hutchinson y Gonçalo Ramos, un fallo defensivo permitió a Kristoffer Zachariassen robar un balón y asistir a Lenny Joseph para el primer tanto.

A los 21 minutos, el propio Zachariassen encabezó un contragolpe letal que Joseph transformó en el 0 a 2 definitivo y, aunque el conjunto húngaro terminó replegado por la expulsión de Bamidele Yusuf, hizo historia en territorio italiano para consolidarse en la cima del certamen continental.

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Por su parte, la Real Sociedad dejó escapar una victoria clave en Anoeta e igualó 1 a 1 ante el Lyon cuando los "txuri-urdines" habían tomado ventaja gracias a un preciso centro de Ander Barrenetxea que Orri Óskarsson conectó de cabeza con potencia.

Sin embargo, en la segunda mitad, los franceses reaccionaron mediante una jugada de pelota parada en la que Tanner Tessmann envió un centro que Corentin Tolisso bajó de pecho para vencer la resistencia de Unai Marrero. A pesar de los intentos locales y de un cierre donde el Lyon rozó el triunfo con otra ocasión de Tolisso, el marcador no se movió y ambos repartieron puntos.

En tanto, Bournemouth estiró su gran presente internacional al vencer por 3 a 1 a Sparta Praga en condición de visitante, donde el dueño de casa dio pelea e incluso se puso en ventaja con un golazo de Ebrima Singhateh tras una rápida acción iniciada por Jakub Surovcik, pese a disputar una hora con un jugador menos por la expulsión de Tobias Guddal.

Los Cherries aprovecharon la superioridad numérica y la fragilidad defensiva del rival: primero empató Tyler Adams tras un robo de Álvaro Rodríguez, luego Evanilson desniveló a diez minutos del cierre y, sobre la hora, Rayan sentenció la historia. Con este triunfo en condición de visitante, el equipo de Marco Rose se mantiene con puntaje ideal y lidera la tabla junto al Ferencváros.

Finalmente, el Olympiacos de Imanol Alguacil cosechó un valioso empate sin goles en su visita al Rennes. Con Santiago Hezze como titular, el conjunto griego aprobó un examen exigente en territorio francés en un partido dinámico donde los palos jugaron un papel protagónico y el VAR anuló un tanto al anfitrión.