El gobernador encabezará una misión institucional y empresarial para reunirse con operadores portuarios y recorrer terminales estratégicas. La Provincia busca captar parte del crecimiento de la actividad minera y convertir al puerto de Rosario en una alternativa logística para sus exportaciones.

Pullaro y empresarios viajan a Chile para posicionar los puertos del sur de Santa Fe como salida para las exportaciones mineras

El Gobierno de Santa Fe busca meter al puerto de Rosario en el mapa de la expansión minera y, con ese objetivo, el gobernador Maximiliano Pullaro viajará a Chile los próximos 13 y 14 de agosto para encabezar una misión institucional y empresarial.

La delegación estará integrada por el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini ; la secretaria de Transporte y Logística, Mónica Alvarado ; otros funcionarios provinciales y una comitiva de empresarios. Durante dos jornadas, mantendrán reuniones con referentes del sector portuario y recorrerán terminales consideradas estratégicas.

La vocera del Gobierno provincial, Virginia Coudannes, explicó que la misión tendrá como eje una agenda vinculada con la logística y los puertos, con el objetivo de generar las condiciones para que materiales relacionados con la actividad minera puedan encontrar en Rosario una alternativa para su salida al exterior.

Rosario como alternativa para la minería

La apuesta de la Provincia parte de una premisa: el crecimiento de la actividad minera abre una oportunidad para que Santa Fe se incorpore a su cadena de valor desde la logística y el comercio exterior.

En ese sentido, Coudannes recordó que Pullaro viene trabajando para posicionar a Santa Fe como un articulador logístico de una actividad que atraviesa un período de fuerte expansión.

La estrategia oficial apunta a aprovechar la infraestructura portuaria santafesina y las ventajas competitivas de la provincia para captar nuevos movimientos de carga y, al mismo tiempo, generar oportunidades para las empresas vinculadas al entramado productivo local.

“El objetivo es seguir posicionando al puerto de Rosario como puerta de salida para el crecimiento de la minería y generar nuevas oportunidades para las empresas santafesinas”, sostuvo Coudannes.

Reuniones con el holding que controla Terminal Puerto Rosario

Uno de los puntos centrales de la agenda será el encuentro con autoridades de Ultramar, el holding chileno que controla Terminal Puerto Rosario.

La delegación santafesina también recorrerá puertos estratégicos de Chile, donde buscará conocer experiencias y modelos de gestión que puedan servir como referencia para fortalecer la actividad portuaria en Santa Fe.

La misión tendrá así un doble objetivo: por un lado, generar vínculos con empresarios y operadores vinculados a la actividad portuaria y minera; por otro, conocer herramientas y experiencias que puedan ser adaptadas a la realidad santafesina.

Según explicó la vocera, el viaje permitirá además intercambiar conocimientos y evaluar alternativas logísticas que puedan implementarse en la provincia.

Una apuesta al entramado productivo santafesino

Más allá del movimiento específico de cargas mineras, la Provincia busca que una mayor actividad portuaria tenga impacto sobre el conjunto de la economía santafesina.

La intención oficial es que Rosario no sea solamente un punto de tránsito, sino que pueda articular nuevas oportunidades para empresas, servicios y sectores vinculados al comercio exterior.

El viaje a Chile se inscribe así dentro de una agenda más amplia del Gobierno provincial para acompañar al sector productivo, ampliar mercados y aprovechar la infraestructura estratégica de Santa Fe.