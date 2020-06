Rubén Rézola está cerca de volver a entrenar en el agua

El gobierno provincial a través de un decreto del gobernador Omar Perotti reglamentó la habilitación de prácticas deportivas. Según la normativa los municipios y comunas dispondrán los detalles de cada una de las habilitaciones, como así también las cuestiones vinculadas a los días, horarios, requisitos y modalidades particulares en sus distritos.

A partir del próximo lunes, se habilitan las instalaciones a los fines de la práctica de actividades deportivas que no impliquen contacto físico entre los participantes, previa aprobación de los protocolos presentados por cada entidad, que contemplen las adaptaciones y medidas de higiene y prevención a tomar en las instalaciones la modalidad particular de cada disciplina, respetando el protocolo base aprobado por el ministerio de Salud y la secretaría de deportes dependiente del ministerio de Desarrollo Social.

Una de las actividades que puede volver a la acción son el canotaje, remo y kajak, todas en forma individual. Uno de los que se mostró contento por esta medida es el reconocido palista de nuestra capital, Rubén Rézola. Igualmente, Rézola, que viene de conseguir medalla de bronce en los Juegos Panamericanos de 2019, en la modalidad K1 200, deberá aguardar que las autoridades den la habilitación pertinente al Club Náutico El Quillá.

El calificado deportista santafesino comentó que "Estoy a la espera de que habiliten el club, y ojalá que sea a más tardar el lunes. Por lo pronto sigo trabajando en el simulador, pero es una alegría saber que en poco tiempo voy a estar nuevamente en el agua".

"Esto es una alegría enorme, nunca estuve tanto tiempo lejos del agua, ni siquiera cuando he tenido alguna lesión, y la verdad que ya era hora que se puedan tomar medidas respecto a mi deporte y otras disciplinas, que cumplen con los requisitos de higiene y seguridad" le dijo Rubén Rézola a UNO Santa Fe.

El talentoso palista santafesino expresó que "Ya se estaba volviendo muy tediosa la preparación adentro de casa, los atletas estamos siempre acostumbrados a salir, y en mi caso a estar al aire libre, a tener contacto con la naturaleza, y ya se extrañaba. En cuanto al gimnasio se me estaba complicando mucho, y por eso es muy bueno que se reabran los gimnasios, más allá que sea para beneficio, lo es también para la sociedad".

El atleta olímpico del Club Náutico El Quillá sostuvo que "Es una nueva oportunidad y un gran comienzo para los gimnasios de nuestra ciudad, porque ya se les estaba complicando mucho poder sostener todo. Aparte, como bien ha manifestado los dueños de los gimnasios, los profesores, y preparadores físicos que el deporte es salud. Asi que no hay nada más importante que hacer una buena actividad física al aire libre o en un gimnasio".

"Estoy muy agradecido, ya que ya no veía más la hora de no ver las pesas en mi casa, de armar y desarmar, tengo todo apilado y acomodado de manera tal que no se me complique poder trasladarme adentro, pero ya está, estamos en la recta final, y super contento. Hace mucho frío, pero con todo gusto me voy al agua ya que es algo que me hace feliz. Ahora queda volver a recuperar el tacto y las sensaciones en el agua" finalizó Rézola que en breve volverá a tener contacto con el agua, su lugar en el mundo.