Rugby: Crusaders ganó el Súper Rugby Aotearoa

Crusaders consiguió la hazaña y es el nuevo campeón del Súper Rugby Aotearoa. Venció a los Highlanders por 32 a 22, tras recuperarse de una desventaja de 22 a 13. Para los de Christchurch fue el cuarto título alcanzado en la competencia. Se trata del torneo de franquicias profesiones con la participación de elencos de Nueva Zelanda.

Highlanders abrió el marcador con try de Shannon Frizel, aprovechando algunos errores de manejo del local. Que a pesar de no haber comenzado enfocado, se recuperó con try de Richie Mo'unga para empatar el juego en 7.

Acaso por la ansiedad de lo que estaba en juego en ese momento, Crusaders estuvo impreciso y cometió algunos penales, dándole oportunidades a su rival. Con try de Jona Nareki la visita comenzó a distanciarse y a jugar seguido en zona de 22 metros del equipo rojo.

El entrenador Scott Robertson (izquierda) y Richie Mo'unga,la gran figura del campeón. De todos modos Crusaders recortó la ventaja con dos penales para irse al descanso 17 a 13 abajo.En el complemento golpeó otra vez el elenco de Dunedin con try de Michael Collins para alejarse 22-13.

Sin embargo la aparición de George Bridge cambió la historia, al conseguir dos tries (61m. y 64m.) que pusieron al frente a Crusaders, ante notables fallas defensivas del visitante.

De la segunda jugada Highlanders perdió por infracción al centro Sio Tompkinson, complicando aún más el panorama de la visita. A pocos minutos del final el segundo centro Braydon Ennor le puso el moño al partido con un try que contó con la conversión de Mo'unga.

Las posiciones se encuentran del siguiente modo: Crusaders 28 puntos; Blues 22, Hurricane 21, Highlanders 10 y Chiefs 5. La décima y última fecha del torneo Aotearoa tendrá estos cruces: Highlanders con Hurricanes (sábado 15, a las 4.05) y Blues con Crusaders (domingo, 0.35).