Selknam se hizo fuerte de local y derrotó a Cobras de Brasil

Si bien Selknam mantendrá la quinta posición aún si no llegara a ganar Yacaré XV el domingo en Glendale, el triunfo con punto bonus es un empuje importante para la parte final del torneo. Para Cobras Brasil XV, la semifinal ya es utopía al no sumar puntos en Chile. No fue un triunfo completo ya que la disciplina es un tema que los chilenos deberán corregir, pero en un nuevo estadio y con el numeroso público que acompañó y alentó, lo importante fue ganar.

El dominio chileno comenzó desde temprano, cuando en el sexto minuto el mellizo Clemente Saavedra apoyó el primer try desde un maul. Después de malograr situaciones que podrían haber sido try, el octavo de Selknam Joaquín Milesi aportó el segundo try de su equipo. El movedizo hooker Endy William mostró su viveza al tomar por sorpresa a la defensa de un maul estático para irse al primer try de su equipo.

rugby super americas selknam chile cobras brasil 2.jpg El conjunto local tiene como coach al santafesino Nicolás Bruzzone, y la franquicia con sede en San Pablo, a Maximiliano Bustos. Prensa SRA

El público de Curicó pudo celebrar sobre el final del tiempo un try penal; el un maul en avance fue frenado ilegamente y Cleber Días recibió una tarjeta amarilla. Selknam sabía que, si quería seguir con posibilidades de clasificar a semifinales, necesitaba seguir sumando; nuevamente el maul generó un try, siendo el ingresado hooker Augusto Bohme quien cruzó la línea y aseguro el muy necesario punto bonus.

William volvió al try para Cobras a tres minutos de la hora, mostrando su conexión con el juego y apoyando desde muy cerca. Unos minutos más tarde, un tackle ilegal le valió la tarjeta amarilla y allí el local aceleró y con continuidad y control, llegó al quinto try a través del ingresado pilar Vittorio Lastra. Desde la bandera izquierda, Francisco Urroz estiró el score a 33-17.

El orgullo de los chilenos fue evidente en el cierre cuando repetidos ataques de Cobras fueron frenados por una eficiente y concentrada defensa. El conjunto chileno no solo necesita sus propios puntos pero que Yacaré XV pierda puntas en el camino. En dos fechas, ambos conjuntos se enfrentarán. Allí podría definirse el cierre del torneo para alguno de los dos equipos.

Recordemos que el viernes por la noche en Villa Warcalde, Dogos XV superó a Pampas 34 a 29 en cancha de Tala Rugby Club con el arbitraje de Damián Schneider. Este domingo en Denver, American Raptors será anfitrión de Yacaré XV de Paraguay con el arbitraje de Nehuén Jauri Rivero. Las posiciones se encuentran así: Peñarol y Dogos 40, Pampas 28, Yacaré 19, Selknam 18, Cobras 11, y American Raptors 8. En la próxima fecha, el viernes 12, a las 20, en el CASI, Pampas recibirá a Selknam de Chile; el sábado 13, Cobras en San Pablo jugará con Peñarol y en Asunción, Yacaré lo hará con Dogos.