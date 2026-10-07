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Russell largará último en Singapur y su pelea por el título suma otro duro golpe

El piloto de Mercedes recibió una sanción por exceder el límite de componentes de la unidad de potencia y partirá desde el fondo.

Ovación

Por Ovación

7 de octubre 2026 · 17:42hs
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Russell largará último en Singapur y su pelea por el título suma otro duro golpe

George Russell afrontará un nuevo obstáculo en su intento por mantenerse en la pelea por el campeonato de Fórmula 1. Después del abandono que sufrió en Malasia cuando marchaba tercero, Mercedes deberá reemplazar componentes de su unidad de potencia y el británico será enviado al último lugar de la grilla para el Gran Premio de Singapur de este domingo.

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Un castigo que llega después del abandono

Russell atravesaba una buena actuación en el Gran Premio de Malasia hasta que su Mercedes quedó detenido a cinco vueltas de la bandera a cuadros, cuando ocupaba la tercera posición. El abandono significó perder una importante cantidad de puntos y ahora apareció una complicación adicional para la siguiente fecha.

El equipo deberá realizar un cambio en la unidad de potencia y, al superar el número de elementos permitidos por el reglamento, el piloto recibirá una penalización que modificará completamente su posición de partida en Singapur.

La sanción representa un duro golpe para Russell, especialmente porque Mercedes atraviesa un gran momento en la temporada. La escudería lidera el Campeonato de Constructores y Kimi Antonelli, compañero del británico, se encuentra en la cima de la clasificación individual.

La diferencia entre ambos pilotos ya es considerable: Antonelli aventaja a Russell por 84 puntos, por lo que cada oportunidad de sumar resulta fundamental para el británico.

Toto Wolff, jefe de Mercedes, lamentó especialmente la situación después de lo ocurrido en Malasia y destacó que Russell había realizado un trabajo que merecía un resultado mucho mejor.

Una temporada marcada por varios contratiempos

El problema de Malasia se suma a una serie de situaciones adversas que Russell tuvo que afrontar a lo largo del campeonato. En China, una falla eléctrica afectó su participación durante la clasificación, mientras que en Japón sufrió inconvenientes relacionados con la energía y quedó perjudicado por una estrategia condicionada por el auto de seguridad.

En Miami tampoco consiguió aprovechar su potencial debido a dificultades para recuperar el ritmo después de los reinicios provocados por los safety cars.

Canadá fue otro capítulo negativo: cuando se encontraba liderando la competencia, una falla en la batería lo obligó a abandonar. En Mónaco, además, recibió una penalización por un inconveniente de software relacionado con la velocidad en el pit lane.

La mala fortuna volvió a aparecer en Bélgica. Allí, una pérdida de potencia y un incidente con Lewis Hamilton en la primera vuelta terminaron provocando su abandono.

En Hungría, el panorama tampoco fue favorable. Russell tuvo una fuga de agua durante la Q3 y posteriormente sufrió un problema eléctrico en el momento de la largada.

Ahora deberá afrontar un escenario todavía más complicado. Partir desde el último lugar en Singapur lo obligará a protagonizar una remontada si pretende recuperar terreno en el campeonato.

Mientras tanto, Mercedes mantiene una posición privilegiada en la pelea por equipos y tiene a Antonelli como principal candidato dentro de la estructura. Para Russell, el desafío será transformar un nuevo revés en una oportunidad para volver a sumar fuerte y evitar que la diferencia con su compañero se vuelva todavía más difícil de descontar.

Russell Singapur piloto
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