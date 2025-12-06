Uno Santa Fe | Ovación | Russell

Russell sorprendió y registró el mejor tiempo en la FP3 del GP de Abu Dabi

George Russell, con Mercedes, sorprendió y fue el más rápido en la práctica libre 3 para el Gran Premio de Abu Dabi de Fórmula 1.

6 de diciembre 2025 · 09:01hs
El británico George Russell (Mercedes) dio la sorpresa en la práctica libre 3 del Gran Premio de Abu Dabi de Fórmula 1, donde se quedó con el primer puesto y se metió entre los candidatos a dar pelea en la clasificación que será dentro de unas horas.

Russell, que este año terminará en la cuarta posición del campeonato de pilotos, registró un tiempo de 1:23,334, lo que le permitió sacarle solo cuatro milésimas al británico y líder del campeonato, Lando Norris (McLaren), mientras que el neerlandés Max Verstappen (Red Bull) finalizó en el tercero puesto a 124 milésimas de la punta.

El resto de las posiciones de la FP3 de la Fórmula 1

En las siguientes posiciones, con una diferencia prácticamente inexistente entre ellos, quedaron el español Fernando Alonso (Aston Martin), el australiano Oscar Piastri (McLaren), el francés Esteban Ocon (Haas) y el británico Oliver Bearman (Haas).

Por otra parte, el argentino Franco Colapinto (Alpine) sigue sufriendo la falta de ritmo de su monoplaza y quedó 19°, a un segundo y 167 milésimas de Russell, solo por delante del japonés Yuki Tsunoda (Red Bull). Su compañero de equipo, que es el francés Pierre Gasly, tampoco se pudo destacar y terminó 17°.

La actividad en el Circuito de Yas Marina continuará a las 11, horario en que comenzará la clasificación.

