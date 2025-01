Ryo Hirakawa ya le metió presión a Franco Colapinto en Alpine

La noticia más esperada se dio el último jueves: Franco Colapinto será piloto de reserva de Alpine en la temporada 2025 de la Fórmula 1. Si bien no le asegura un lugar en el primer equipo, las cinco carreras que le quedan de contrato a Jack Doohan hacen que tenga chances de ser titular a partir del GP de Miami.

Sin embargo, desde adentro no se la quieren hacer fácil, ya que tendrá competencia interna para ganarse su asiento. Horas antes de que oficializaran el fichaje el pilarense, la escudería francesa anunció la llegada de Ryo Hirakawa , quien también será corredor de reserva. El japonés de 30 años viene de ocupar un puesto similar en 2024 con McLaren y sueña también con que su nombre figure entre los 20 de la parrilla.

Le metieron presión a Colapinto en Alpine

En ese sentido, este domingo hizo una fuerte advertencia: "Mi objetivo final es competir en la Fórmula 1 como piloto a tiempo completo", apuntó el nipón en diálogo con el medio especializado Motorsport. Y reconoció que deberá aprovechar al máximo su oportunidad en el GP de Japón (3ra fecha del campeonato, que se correrá el 6 de abril), en el que conducirá durante los entrenamientos: "Suzuka será decisivo, mi objetivo es mostrar un buen rendimiento allí".

Por otro lado, se mostró confiado en lo que puede dar de sí y se refirió a sus experiencias previas en la categoría: "Con cada sesión de F1 que he tenido, me siento más confiado. En Abu Dhabi, hice tiempos decentes a pesar de rodar poco con McLaren. Mi actuación en el test de Haas también fue bien recibida. Aunque todavía no estoy familiarizado con el coche de Alpine, confío en adaptarme rápidamente".

Finalmente, le dedicó un elogio a Pierre Gasly, titular junto a Doohan y principal piloto de Alpine: "Es el hombre con más experiencia en el conjunto. Aprendiendo de él, superaré a otros", expresó Hirakawa, quien está decidido a ganarse un lugar y apunta a competirle de igual a igual a Colapinto.