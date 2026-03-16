La estadística contundente que tiene a Unión como el equipo más destacado

Los números marcan que Unión es el equipo más destacado en los primeros tiempos, en donde claramente marca la diferencia

Unión es el equipo más efectivo en los primeros tiempos.

Las estadísticas son claras y contundentes. Unión es el mejor equipo en los primeros tiempos, en donde claramente el Tate marca diferencias.

Los números indican que si se cuentan los primeros tiempos, Unión lleva cosechados cinco triunfos, cuatro empates y una derrota. Sumando en los primeros 45' 19 puntos, con una efectividad del 63,3% y una diferencia de gol de +7.

La misma cantidad de puntos alcanzó Tigre, pero el Tate tiene mejor diferencia de gol, ya que el Matador tiene +5, lo que hace al elenco rojiblanco, el más efectivo del fútbol argentino.

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En cambio, en la tabla de los segundos tiempos, Unión se ubica 16º, obteniendo dos victorias, cinco empates y tres derrotas, cosechando 11 unidades en los primeros 45', con una efectividad del 36,6% y una diferencia de gol de -1.

Una muestra de que el elenco rojiblanco marca las diferencias en los primeros 45', pero que le cuesta sostener la intensidad en los segundos tiempos.