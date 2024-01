Sampaoli: "Me fui de Marsella por falta de ambición del club"

LEER MÁS: Un exjugador de Unión jugará en Argentinos Juniors

Sampaoli llegó en marzo de 2021 al Marsella en lugar del portugués Andrés Vilas-Boas y la llegada del español Javier Ribalta como director deportivo significó un cambio el rumbo del club a la hora de adquirir refuerzos.

"La gestión de Ribalta me convenció de que sería difícil, ya no era el mismo proyecto. Como tenía cariño por el presidente y el dueño del club preferí irme. Me conozco, soy muy obsesivo y habría estado más frustrado que feliz", indicó el ex entrenador del seleccionado argentino en el Mundial Rusia 2018, en donde fue eliminado en octavos de final por el campeón Francia.