San Lorenzo, en caos y a punto de la quiebra

Tras el escándalo con Marcelo Moretti, San Lorenzo fue notificado de un pedido de quiebra por parte de un fondo internacional con sede en Suiza

14 de octubre 2025 · 18:34hs
El martes amaneció con otro temblor en San Lorenzo. A menos de 24 horas del escandaloso regreso de Marcelo Moretti, quien volvió a la presidencia por una medida cautelar y terminó escapando en patrullero de la sede de Av. La Plata, llegó a las oficinas del club una cédula judicial con un pedido de quiebra.

El reclamo proviene de un fondo inversor de Luxemburgo con sede en Suiza, y la cifra es de 4.700.000 dólares. El club tiene cinco días para saldar la deuda o alcanzar un acuerdo que frene el proceso.

San Lorenzo, contra las cuerdas

La historia se arrastra desde 2020, durante la gestión de Marcelo Tinelli, cuando el club descontó documentos de la venta de Adolfo Gaich por cerca de 1,5 millones de dólares y luego tomó un préstamo de u$s 2,5 millones. A pesar de varias negociaciones, los distintos dirigentes incumplieron los pagos, y el diálogo con los inversores terminó cortado.

La semana pasada, San Lorenzo ya había sido notificado de que el pedido de quiebra estaba en trámite. Este martes llegó la confirmación oficial con el plazo legal de cinco días. Mientras algunos aseguran que todavía podría haber una instancia de amparo judicial para demorar el proceso, otros sostienen que las opciones se agotaron.

De todos modos, existe una protección especial para los clubes sin fines de lucro, vigente desde el caso Racing a comienzos de los 2000, que impediría una quiebra inmediata. Pero el problema económico es grave y exige una respuesta urgente para evitar que el club quede al borde del abismo financiero.

