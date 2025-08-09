Uno Santa Fe | Ovación | San Martín

San Martín (SJ) recibe a Sarmiento que tiene el regreso de Sava

San Martín de San Juan será anfitrión de Sarmiento, a partir de las 14.30, en la continuidad de la Fecha 4. Los juninenses tendrán a Sava como entrenador

9 de agosto 2025 · 07:40hs
Por la cuarta fecha de la Zona B del Clausura, San Martín (SJ) y Sarmiento se enfrentarán este sábado en el estadio Hilario Sánchez Rodríguez.

El encuentro comenzará a partir de las 14.30hs, con arbitraje de Sebastián Martínez y televisación de TNT Sports Premium.

El santo sanjuanino viene de empatar en Arroyito ante Central y quiere sumar de atres ante su gente, mientras que la principal novedad del conjunto visitante es que Facundo Sava empezará su segundo ciclo como DT tras la salida de Javier Sanguinetti.

San Martín (SJ) suma cuatro puntos sobre nueve posibles en este inicio: cayó ante Atlético Tucumán, derrotó a Riestra y sacó un empate valioso en Arroyito ante Central.

El santo sanjuanino sigue último en la tabla anual y en la de promedios y su rival es uno de los que está luchando en ambas tablas, por ende, es fundamental sumar de a tres para el equipo del "Pipi" Romagnoli. El futbolista Matías Orihuela, que se encontraba detenido por resistencia a la autoridad y amenazas, quedó libre y podrá seguir jugando en el club.

Por su parte, la noticia más importante en Sarmiento es que, tras varios días de espera, finalmente Facundo Sava fue anunciado como nuevo entrenador del primer equipo para reemplazar a Javier "Archu" Sanguinetti, que se fue de la institución tras la derrota 2-0 ante Lanús en la tercera jornada.

El Verde de Junín, que solo ganó dos partidos en lo que va del año, está anteúltimo en la tabla anual y en la de promedios por encima de Aldosivi y su rival de esta fecha. La semana pasada el club anunció elregreso del arquero José Devecchi, sin lugar en San Lorenzo.

Probables formaciones

San Martín (SJ):Marco Borgogno; Santiago Salle, Rodrigo Cáseres, Luciano Recalde, Lucas Diarte; Ayrton Portillo, Sebastián Jaurena, Nicolás Watson, Tomás Fernández; Horacio Tijanovich, Ignacio Maestro Puch. DT: Leandro Romagnoli.

Sarmiento:Lucas Acosta; Alex Vigo, Facundo Roncaglia, Juan Manuel Insaurralde, Joel Godoy; Julián Contrera, Carlos Villalba, Jonatan Gómez, Gastón González; Santiago Rodríguez, Iván Morales. DT: Facundo Sava.

Hora de inicio: 14.30.

Árbitro: Sebastián Martínez.

VAR: Germán Delfino.

Estadio: Hilario Sánchez Rodríguez.

Televisa: TNT Sports Premium.

San Martín Sarmiento Sava
