San Román y Vila pusieron bien alto al patinaje santafesino en San Juan

El pasado 22 de agosto se puso en marcha en San Juan el Torneo Absoluto de Patinaje artístico en libre, parejas mixtas y figuras obligatorias, tanto para categorías B, A y WS (World Skate). Todo se extiende hasta domingo 31.
Los jóvenes Baltazar San Román junto a Isabella Vila sobresalen en el Torneo Absoluto de Patinaje artístico que se disputa hasta el domingo en San Juan
El martes 26, el Velódromo Alejo Vicente Chancay, nuevamente se coronó campeón Baltazar San Román en categoría Cadete A Nacional.
El joven talento santafesino refrendó sus pergaminos, reteniendo esa medalla dorada al igual que en 2024, en aquella oportunidad lo hizo en Divisional B. Un trabajo que tuvo a un equipo de trabajo integrado por Donato Mastroiani, Valeria Pereyra y Olga Marinoni.
Más resultados en Cuyo
El 27 de agosto, por primera vez junto a su compañera de equipo Isabella Vila, ambos consiguieron el título maximo en la Divisional A Nacional, en Parejas Mixtas de Alto.
Ambos dirigidos por Fernando Lupion. Es importante señalar que ambos representan a la FPPSF (Federación Patín Provincia Santa Fe), APZN (Asociación Patín Zona Norte) y AZOP (Asociación Zona Oeste Patín).