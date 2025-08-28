Uno Santa Fe | Ovación | patinaje

San Román y Vila pusieron bien alto al patinaje santafesino en San Juan

Los jóvenes Baltazar San Román junto a Isabella Vila sobresalen en el Torneo Absoluto de Patinaje artístico que se disputa hasta el domingo en San Juan

28 de agosto 2025 · 20:01hs
El pasado 22 de agosto se puso en marcha en San Juan el Torneo Absoluto de Patinaje artístico en libre, parejas mixtas y figuras obligatorias, tanto para categorías B, A y WS (World Skate). Todo se extiende hasta domingo 31.

El martes 26, el Velódromo Alejo Vicente Chancay, nuevamente se coronó campeón Baltazar San Román en categoría Cadete A Nacional.

El joven talento santafesino refrendó sus pergaminos, reteniendo esa medalla dorada al igual que en 2024, en aquella oportunidad lo hizo en Divisional B. Un trabajo que tuvo a un equipo de trabajo integrado por Donato Mastroiani, Valeria Pereyra y Olga Marinoni.

Más resultados en Cuyo

El 27 de agosto, por primera vez junto a su compañera de equipo Isabella Vila, ambos consiguieron el título maximo en la Divisional A Nacional, en Parejas Mixtas de Alto.

Ambos dirigidos por Fernando Lupion. Es importante señalar que ambos representan a la FPPSF (Federación Patín Provincia Santa Fe), APZN (Asociación Patín Zona Norte) y AZOP (Asociación Zona Oeste Patín).

