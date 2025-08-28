Uno Santa Fe | Ovación | Cerúndolo

Cerúndolo fue de más a menos, perdió con Riedi y quedó fuera del US Open

Francisco Cerúndolo cayó de manera increíble frente al suizo Leandro Riedi, proveniente de la qualy, en la segunda ronda del US Open

28 de agosto 2025 · 17:40hs
Cerúndolo fue de más a menos, perdió con Riedi y quedó fuera del US Open

Francisco Cerúndolo (preclasificado 19) cayó frente al suizo Leandro Riedi, proveniente de la qualy, en la segunda ronda del US Open. El argentino ganó con autoridad los dos primeros sets por 6-3 y 6-4, pero luego el suizo (435 del ranking y 1,91m.) se quedó con el tercer y cuarto parcial (ambos por 6-4) y terminó cerrando la victoria en el quinto set por 6-2.

Fran Cerúndolo, quien cometió 12 dobles faltas y 52 errores no forzados, venía de dar vuelta un partido increíble al italiano Matteo Arnaldi, en el que llegó a estar 2-0 abajo en sets y ese partido le sirvió al menos para cortar la mala racha en torneos de Grand Slam ya que había caído en su debut tanto en Roland Garros como en Wimbledon.

Es la tercera vez consecutiva que el mayor de los hermanos Cerúndolo pierde en la ronda del US Open y en las tres fue derrotado en cinco sets.

Cerúndolo era el último argentino en carrera en este US Open, ya que este miércoles habían sido eliminados en la segunda ronda Tomás Etcheverry y Francisco Comesaña.

El rival de Riedi, quien acumuló 61 tiros ganadores, saldrá del duelo entre el ruso Karen Khachanov (preclasificado 9) y el polaco Kamil Majchrzak.

Francisco Cerúndolo en el US Open

2025: Cayó en segunda ronda con Riedi en cinco sets.

2024: Cayó en segunda ronda con Etcheverry en cinco sets.

2023: Cayó en segunda ronda con Vesely en cinco sets.

2022: Perdió en primera ronda con Murray en tres sets.

2021: Perdió en tercera ronda de la qualy con Gojowczyk.

Cerúndolo US Open qualy
