Agenda Santa Fe: actividades culturales y recreativas para disfrutar el fin de semana

Desde este jueves habrá diferentes actividades gratuitas en Santa Fe, música en el anfiteatro, muestras y las habituales ferias al aire libre

6 de marzo 2026 · 10:46hs
El sábado 7 desde las 21

El sábado 7 desde las 21, se realizará Noche de Luna Lila con música en vivo de Divas en Santa Fe

La Municipalidad de Santa Fe ofrece actividades gratuitas para disfrutar la ciudad en los últimos días de la temporada de verano. Además habrá distintas muestras en los museos de la ciudad y música en el “Anfiteatro Municipal Juan de Garay”.

Como es habitual podrán visitarse diferentes ferias de artesanos locales y de la economía popular. La agenda completa se puede consultar en el siguiente enlace: https://agenda.santafeciudad.gov.ar/finde/

Anfiteatro Municipal Juan de Garay

Noche de Luna Lila

En el marco del Mes Internacional de la Mujer, el Anfiteatro Municipal será sede de dos presentaciones de proyectos musicales santafesinos liderados por mujeres, el sábado 7 desde las 21, se realizará Noche de Luna Lila con música en vivo de Divas (homenaje a las grandes cantantes) y She Loves 90 (lo mejor del rock-pop femenino de los 90). La actividad contará con patio gastronómico y la entrada es libre y gratuita.

Ferias de artesanos y emprendedores de la economía social

Viernes 6

Feria Eco-circular, Plaza 25 de Mayo, de 18 a 22, General López y San Martín.

Sábado 7

Feria de Artesanos Paseo Bulevar, de 17.30 a 21.30, Bulevar Gálvez y Pedro Víttori.

Feria de Artesanos Paseo Constituyentes, de 17.30 a 21.30, 4 de Enero y Junín.

Domingo 8

Feria de emprendedores Anticuarios, Paseo Costanera, de 10 a 19, Almirante Brown y Ricardo Aldao.

Feria de Artesanos Incuba Paseo Constituyentes, de 16 a 22, 4 de Enero y Junín.

Feria de Artesanos Paseo de la Laguna, Costanera Oeste, de 16.30 a 21.30, Almirante Brown 6300.

Feria de Artesanos Sol Costero, Costanera Oeste, de 16.30 a 21.30, Almirante Brown entre Pedro de Vega y Ricardo Aldao.

Feria de Artesanos, Parque Federal, de 17 a 21.30, Pedro Víttori y Regis Martínez.

Feria Paseo de las Tres Culturas, de 18 a 21.30, 3 de Febrero y Entre Ríos.

Teatros y muestras vigentes en salas y museos

Sala Ariel Ramírez

Centro Experimental del Color

“Secretos a la vista de todos

La muestra “Secretos a la vista de todos: Diálogo entre Paulina Scheitlin y el acervo de Fotogalería Municipal” puede visitarse en el Centro Experimental del Color, (Estación Belgrano, ala oeste). El acceso es libre y gratuito y estará vigente hasta el 15 de marzo de miércoles a viernes de 9 a 13, y miércoles a domingos y feriados de 17 a 20.

“De fotos, libros y acervos”

La actividad “De fotos, libros y acervos. Encuentro entre la artista Paulina Scheitlin y Aimé Luna de Fotogalería Municipal” tendrá lugar el sábado 7 de marzo a las 18, en el Centro Experimental del Color (Bulevar Gálvez 1150, Estación Belgrano).

Fotogalería Municipal

Muestra “hogar”

La muestra “hogar” de Maximiliano Tineo, se exhibe en la Fotogalería Municipal (Primera Junta 2451), y puede visitarse de lunes a viernes de 8 a 20, hasta el viernes 22 de mayo.

Museo de la Constitución Nacional

Muestra permanente. Horarios: lunes a viernes, de 8.30 a 12.30 y de 14 a 18; sábados y domingos, de 14 a 18.

Museo de la Manzana Jesuítica

“Obras restauradas en el Santuario”

En el Santuario Nuestra Señora de los Milagros (San Martín 1588), se realizan visitas mediadas a cargo de la profesora Raquel Garigliano.

Visitas guiadas: viernes a las 9.30, 11, 15.30 y 17; sábados a las 15.30 y 17. Horarios de apertura: miércoles a sábados, de 9 a 12.30 y de 15.30 a 19.

El tiempo en la ciudad de Santa Fe 

Clima en Santa Fe: viernes con lluvias y cielo nublado, pero mejora el tiempo durante el fin de semana

Trabajos programados por EPE

Cortes programados por EPE para este viernes

La alegría de Alan Crenz lo dice todo, ya que ganó se adueñó del cinturón latino superligero de la FIB.

Alan Crenz, el boxeador santafesino que pelea por el título y sueña con escalar en el ranking

La vacunación es gratuita y se recomienda para estar preparados antes de la temporada invernal

Vacunación contra la gripe: la provincia de Santa Fe comienza la campaña el 10 de marzo

Unión lanzó la venta del bono extra para el partido ante Boca de la fecha 11

España pidió reubicar la Finalissima ante Argentina por el riesgo en Medio Oriente

Vaca Muerta: qué buscan las empresas de Neuquén en Santa Fe tras el acuerdo industrial

Unión lanzó la venta del bono extra para el partido ante Boca de la fecha 11

España pidió reubicar la Finalissima ante Argentina por el riesgo en Medio Oriente

Vaca Muerta: qué buscan las empresas de Neuquén en Santa Fe tras el acuerdo industrial

Guillermo Michel propone regular el uso de celulares en las escuelas

¿Votó lo que prometió? la plataforma que revela las verdaderas lealtades de diputados y senadores

El partido entre Unión e Independiente será dirigido por Andrés Merlos

Villa Dora cayó de visitante por la Liga Argentina Femenina

La santafesina Claudia Loza tendrá su revancha en Paraná

Todo listo para la primera fecha del campeonato en San Jorge

España pidió reubicar la Finalissima ante Argentina por el riesgo en Medio Oriente

Liberaron al suboficial investigado por la muerte de su esposa tras confirmar los peritajes que se trató de una decisión personal

Se llevaron computadoras y un dron de la casa de una funcionaria municipal y escaparon en un auto

Emboscaron y asesinaron a un hombre a balazos en la madrugada en la ciudad de Recreo

Ricky Martin agotó su show en Rosario a pocas horas de haber iniciado la venta

Ciro y Los Persas realizarán una nueva presentación en Santa Fe

Vanda Krai vuelve a Santa Fe con She Loves 90s, un homenaje al pop rock femenino

Se confirmó la fecha y lugar del Festival Tribus 2026: las entradas ya están a la venta

Las Guerreras del K-Pop llegan a Santa Fe con su tour internacional

