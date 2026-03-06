Agenda Santa Fe: actividades culturales y recreativas para disfrutar el fin de semana

Desde este jueves habrá diferentes actividades gratuitas en Santa Fe, música en el anfiteatro, muestras y las habituales ferias al aire libre

El sábado 7 desde las 21, se realizará Noche de Luna Lila con música en vivo de Divas en Santa Fe

La Municipalidad de Santa Fe ofrece actividades gratuitas para disfrutar la ciudad en los últimos días de la temporada de verano . Además habrá distintas muestras en los museos de la ciudad y música en el “Anfiteatro Municipal Juan de Garay”.

Como es habitual podrán visitarse diferentes ferias de artesanos locales y de la economía popular . La agenda completa se puede consultar en el siguiente enlace: https://agenda.santafeciudad.gov.ar/finde/

ferias Santa Fe Municipalidad música Harlem

Anfiteatro Municipal Juan de Garay

Noche de Luna Lila

En el marco del Mes Internacional de la Mujer, el Anfiteatro Municipal será sede de dos presentaciones de proyectos musicales santafesinos liderados por mujeres, el sábado 7 desde las 21, se realizará Noche de Luna Lila con música en vivo de Divas (homenaje a las grandes cantantes) y She Loves 90 (lo mejor del rock-pop femenino de los 90). La actividad contará con patio gastronómico y la entrada es libre y gratuita.

Ferias de artesanos y emprendedores de la economía social

Viernes 6

Feria Eco-circular, Plaza 25 de Mayo, de 18 a 22, General López y San Martín.

Sábado 7

Feria de Artesanos Paseo Bulevar, de 17.30 a 21.30, Bulevar Gálvez y Pedro Víttori.

Feria de Artesanos Paseo Constituyentes, de 17.30 a 21.30, 4 de Enero y Junín.

Domingo 8

Feria de emprendedores Anticuarios, Paseo Costanera, de 10 a 19, Almirante Brown y Ricardo Aldao.

Feria de Artesanos Incuba Paseo Constituyentes, de 16 a 22, 4 de Enero y Junín.

Feria de Artesanos Paseo de la Laguna, Costanera Oeste, de 16.30 a 21.30, Almirante Brown 6300.

Feria de Artesanos Sol Costero, Costanera Oeste, de 16.30 a 21.30, Almirante Brown entre Pedro de Vega y Ricardo Aldao.

Feria de Artesanos, Parque Federal, de 17 a 21.30, Pedro Víttori y Regis Martínez.

Feria Paseo de las Tres Culturas, de 18 a 21.30, 3 de Febrero y Entre Ríos.

Teatros y muestras vigentes en salas y museos

Sala Ariel Ramírez

Centro Experimental del Color

“Secretos a la vista de todos

La muestra “Secretos a la vista de todos: Diálogo entre Paulina Scheitlin y el acervo de Fotogalería Municipal” puede visitarse en el Centro Experimental del Color, (Estación Belgrano, ala oeste). El acceso es libre y gratuito y estará vigente hasta el 15 de marzo de miércoles a viernes de 9 a 13, y miércoles a domingos y feriados de 17 a 20.

“De fotos, libros y acervos”

La actividad “De fotos, libros y acervos. Encuentro entre la artista Paulina Scheitlin y Aimé Luna de Fotogalería Municipal” tendrá lugar el sábado 7 de marzo a las 18, en el Centro Experimental del Color (Bulevar Gálvez 1150, Estación Belgrano).

Fotogalería Municipal

Muestra “hogar”

La muestra “hogar” de Maximiliano Tineo, se exhibe en la Fotogalería Municipal (Primera Junta 2451), y puede visitarse de lunes a viernes de 8 a 20, hasta el viernes 22 de mayo.

Museo de la Constitución Nacional

Muestra permanente. Horarios: lunes a viernes, de 8.30 a 12.30 y de 14 a 18; sábados y domingos, de 14 a 18.

Museo de la Manzana Jesuítica

“Obras restauradas en el Santuario”

En el Santuario Nuestra Señora de los Milagros (San Martín 1588), se realizan visitas mediadas a cargo de la profesora Raquel Garigliano.

Visitas guiadas: viernes a las 9.30, 11, 15.30 y 17; sábados a las 15.30 y 17. Horarios de apertura: miércoles a sábados, de 9 a 12.30 y de 15.30 a 19.