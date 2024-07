Santa Fe RC clasificó a las semifinales del Regional de rugby

Santa Fe RC se aseguró la clasificación a semifinales

CRAI, Jockey Club de Rosario y Santa Fe Rugby tienen asegurado su lugar en las semifinales del 24° Torneo del Litoral que tiene en juego la Copa Centenario del Club Universitario de Rosario. En Sauce Viejo, en una tarde desapacible y fría, el calor estuvo dentro del campo de juego, ya que en un partido muy duro e intenso, Santa Fe Rugby derrotó a Universitario de Rosario por 40 a 35 con el arbitraje del rosarino Carlos Poggi.

En Fisherton, el choque entre clasificados quedó para el Jockey Club de Rosario al derrotar al CRAI por 17 a 10 con el referato de Juan Vega, mientras que en la Bombonerita del Parque Independencia, Gimnasia y Esgrima de Rosario se impuso a Estudiantes de Paraná 29 a 19 bajo el control del santafesino Emilio Traverso. Además, Duendes le ganó con comodidad al Paraná Rowing Club 45 a 24.

Las posiciones quedaron del siguiente modo: CRAI 55, Jockey Club (R) 49, Santa Fe Rugby 47, Estudiantes de Paraná 43, Gimnasia y Esgrima de Rosario 38, Duendes 36, Old Resian 33, Paraná Rowing 26 y Universitario de Rosario 21. En la última fecha, a disputarse el sábado 27 de julio, se destaca el clásico entre CRAI y Santa Fe Rugby en la autopista,

Rowing recibirá a Gimnasia y Esgrima, Universitario de Rosario a Duendes, y Old Resian a Jockey, quedando libre Estudiantes de Paraná.

Como se señaló, clasificaron CRAI, Jockey y Santa Fe Rugby a semifinales, pero todavía queda una plaza en dicha instancia, y los que tienen chances son CAE y GER. Igualmente, el mensana rosarino deberá ganarle con bonus a Rowing en la Tortuguita, y Estudiantes, que queda libre, esperar que el remero paranaense le de una mano.

Regional2.jpg En Sauce Viejo, Santa Fe Rugby se impuso a Universitario de Rosario por 40 a 35. UNO Santa Fe

En el segundo nivel del Regional de rugby

En la fecha 17 de la Segunda División, que tuvo a La Salle como libre, Alma Juniors venció a Logaritmo por 30 a 12, y Tilcara a Los Pampas de Rufino 48 a 15. En Fisherton, Provincial le ganó a Caranchos por 26 a 24. En Rafaela, CRAR derrotó al campeón Jockey de Venado Tuerto por 33 a 22. Las posiciones quedaron del siguiente modo: Jockey (VT) 69, CRAI 61, Tilcara 51, Provincial 45, Caranchos 37, Logaritmo y Alma Juniors de Esperanza 31, La Salle Jobson 13 y Los Pampas de Rufino 12. La próxima fecha tendrá estos cruces: Provincial con CRAR, Los Pampas con Caranchos, Logaritmo con Tilcara, y La Salle Jobson con Alma Juniors de Esperanza, quedando libre Jockey de Venado Tuerto.

Regional3.jpg Los Tricolores deberán medirse con Jockey de Rosario en semifinales el 10 de agosto en Fisherton. UNO Santa Fe

En el tercer estamento del interuniones litoraleño

Por la fecha 12 de la Tercera División, Universitario de Santa Fe le ganó a Brown de San Vicente por 29 a 18, y Cha Roga en condición de visitante doblegó a CUCU de Concepción del Uruguay por 13 a 10 En la provincia de Buenos Aires, Querandí RC perdió ante Regatas & Belgrano de San Nicolás por 32 a 11. Las posiciones se encuentran así: Universitario de Santa Fe 42, Gimnasia de Pergamino 31, Cha Roga 29, Brown de San Vicente 23, CUCU 21, Regatas & Belgrano 20, y Querandí RC 6. En la próxima fecha se medirán Brown de San Vicente con CUCU, Cha Roga con Regatas & Belgrano, y Gimnasia de Pergamino con Universitario de Santa Fe, quedando libre Querandí RC.

Síntesis:

Santa Fe Rugby 40- Universitario de Rosario 35

Santa Fe Rugby: Tomás Derito, Santiago Barolín y Gonzalo Del Pazo, Fabián Frustagli (c) y Guillermo Botta; Tomás Longo, Agustín Trossero y Matías Gaggiamo; Lautaro Valentinuzzi y Francisco Ávalos; Bautista Galassi, Francisco Eleuteri, Santiago Gorla, Manuel Borzone y Dalmiro Borzone. Entrenador. Pedro Benet (h). Luego ingresaron: Santiago Mendicino, Pedro Berardi, Bautista Bejarano, Andoni Alzugaray, Lucas Caputto, Tomás García, Joaquín Sabater y Gerónimo González Payá.

Universitario de Rosario: Gonzalo Chiani, Mateo Villalba y Nehuén Rojas; Tomás Mengoni y Joaquín Stilling; Santiago Herrera, Uriel Pozo y Manuel Todaro; Ignacio Zabella y Pedro González Fresneda; Juan Ignacio Camba, Ignacio Todaro, Manuel González Fresneda, Jeremías Floridia, y Lautaro Corzo. Entrenador: Pablo Iguri. Luego ingresaron: Lautaro Isabella, Enrique Sastaño, Máximo Fasciolo, Julián Guspi, José Francisco Montero, Gian Bianculli, Matías Bosch y Jerónimo Acosta.

Primer tiempo: 5´ penal Lautaro Valentinuzzi, 9´ penal Pedro González Fresneda, 12´ try y conversión de Pedro González Fresneda, 15´ penal Lautaro Valentinuzzi, 20´ try Tomás Longo convertido por Valentinuzzi, 24´ penal Valentinuzzi, 26´ penal Pedro González Fresneda, 34´ try Ignacio Todaro convertido por Pedro González Fresneda.

Parcial: Santa Fe RC 13- Universitario (R) 23

Segundo tiempo: 5´ try Dalmiro Borzone convertido por Valentinuzzi, 14´ try Gonzalo Del Pazo convertido por Bautista Bejarano, 23´ try Manuel González Fresneda, 26´ try Tomás Longo convertido por Bejarano, 34´ penal Bejarano, 39´ penal Bejarano, 43´ try Ignacio Todaro convertido por Ignacio Zabella.

Tarjetas amarillas: Gonzalo Del Pazo, Agustín Trossero, Francisco Eleuteri (SFRC); Agustín Uriel Pozo e Ignacio Todaro (U).

Cancha: Santa Fe Rugby

Referee: Carlos Poggi (Rosario).