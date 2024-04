Santa Fe RC consiguió un buen triunfo en un contexto complicado

GER es uno de los equipos más importantes del interuniones litoraleño, y el haber conseguido derrotarlo no es un dato menor, sobre todo teniendo en cuenta que jugó gran parte del encuentro con un jugador menos. Pese a ello, los conducidos por Pedro Benet (h) consiguieron recomponerse y ganar un partido clave.

LEER MÁS: Argentina tiene plantel para afrontar la Liga de las Naciones

"Este triunfo contra GER fue importantísimo, veníamos de una derrota dura contra Duendes, en cancha de ellos, tuvimos un partido bastante bueno, y estábamos necesitando la victoria. Se dio en un contexto complicado ya que apenas habían pasado diez minutos del primer tiempo y sufrimos la expulsión de Matías, y estuvimos condicionados todo el partido" le dijo Francisco Ávalos a UNO Santa Fe.

En el mismo sentido manifestó que "cuando pasó eso, sentamos base con los chicos, y dijimos que teníamos redoblar esfuerzos y hacer el doble de sacrificio. La verdad es que el equipo se lució, lo pudimos cumplir, y quedarnos con el triunfo, que ante esta situación uno piensa que se hace más cuesta arriba". Sostuvo que "apuntamos a no caernos de cabeza, y lo pudimos demostrar. Hicimos un juego muy frontal, los fowards se lucieron, y logramos sacar adelante un partido muy duro".

SantaFe2.jpg El back de SFRC resaltó que el equipo pudo hacer frente a jugar casi todo el partido con un hombre menos. Gentileza Mariana Diburzi

Las claves del triunfo ante el mensana

El back de 22 años indicó que "lo mejor que hizo el equipo fue en el juego frontal, que fue lo que propusimos, allí los fowards estuvieron muy eficientes, muy lúcidos, un juego muy duro de mucho contacto, y lo que tenemos que mejorar un poco más es el asunto de la organización y el juego con el pie. Te diría que hubo poco juego con los backs, y mucho trabajo para los fowards. Tenemos que mejorar el juego de manos, un poco abierto y con más dinámica".

Francisco ha tenido que jugar en dos posiciones en lo que va del torneo. Lo ha hecho como medio scrum, y ante GER lo hizo de apertura, lo cual habla a las claras de las capacidades de Ávalos. "Ya venía hablando con los entrenadores que este año me iba a tocar jugar de las dos posiciones, el medio scrum Santiago Quirelli fue una baja al principio del año, por eso me tocó jugar de medio scrum contra Jockey y contra Old Resian, y fue todo un desafío, muy difícil, pero tengo mucho apoyo de los entrenadores y de los jugadores. La verdad es que cada vez se va mejorando de a poco. Hay que acostumbrarse, cada puesto tiene su dificultad y su ventaja, sus conducciones, y sus ritmos".

SantaFe3.jpg Ávalos ha jugado de medio scrum y de apertura en lo que va del interuniones litoraleño. Gentileza Mariana Diburzi

CAE es el próximo rival en Paraná

El próximo sábado 27, los Tricolores visitarán a Estudiantes en el Parque Urquiza, sobre este encuentro afirmó que "ahora se nos viene otro partido muy duro, tenemos que ir a jugar con Estudiantes en Paraná, que no hay dudas que será complicado, porque encima es en su cancha. Pero como este es un torneo largo, se va a producir muchos recambios, perder dos partidos seguidos en este torneo, la verdad es que te deja abajo en la tabla, por lo que hay el objetivo es ir a ganar".

Por último, el estudiante de la carrera de kinesiología, se refirió al cambio de entrenadores de esta temporada, que fue la llegada de Pedro Benet (h) como head coach, y fue claro al expresar que "el cambio de entrenadores no alteró mucho, porque ya los conocíamos. Con Pedrito ya habíamos estado trabajando, fue entrenador con nosotros muchos años, y la verdad que las bases son las mismas, los códigos también son los mismos, lo lineamientos son todos iguales, y por parte de los coaches se siguió la misma línea de trabajo".