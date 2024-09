Santa Fe RC fue pentacampeón en Segunda División

«Cuando me sumé a SFRC, me hicieron sentir como en casa con un gran recibimiento. Lo elegí gracias a Adrián Lombardi, mi marido, que siempre me apoyó y es pieza clave en esta locura. Noté un equipo muy consolidado y serio”, explicó Alejandra.

Un equipo ambicioso

La “Tucu” destacó el gran repertorio de SFRC. “Es un plantel que disfruta del deporte y ganar. Es el quinto título que suma, nunca se conforman y van por más. Es un equipo muy parejo, se juega mucho al ruteo, al toque entre todas. El compromiso también es total en cuanto a lo físico”.

Malaspina manifestó que “Fuimos siempre ofensivas, con córners cortos bien entrenados que también hizo la diferencia. Tuvimos partidos muy parejos. Es un grupo con una madurez significativa, inteligente, ordenado y paciente para manejar los tiempos con jugadoras de gran calidad”.

Alejandra dejó en claro el rol fundamental del entrenador. “Los lineamientos de Gustavo Moreno fueron muy claros de entrada. Jugamos muchos años en césped natural y después en sintético. Siempre se mantiene exigente enseñándonos técnicas nuevas para afianzar el sistema de juego”.

Un torneo cada vez más atractivo

La lucha por el título siempre se mantuvo abierta entre varios. Así lo vio Malaspina. “La Segunda División es muy competitiva. Cada año se hace más difícil, con equipos muy fuertes como la UNL, Santa Fe Hockey que se incorporaron este año y nos venían pisando los talones así como las Cuervas con muy buen hockey”.

Sobre el camino hacia el pentacampeonato, la “Tucu” afirmó: “Hicimos un torneo perfecto. Solamente empatamos un partido y ganamos los demás. Nos sorprendió la juventud de la UNL, muy bien preparadas físicamente. Tienen un nivel de hockey por encima de lo que hay en la divisional con mucho dinamismo y asociado en velocidad”.

Sobre el partido decisivo, explicó que “Llegamos los dos con los mismos puntos, sólo nos servía ganar. Había que aplacar su ritmo y a su vez, buscar el triunfo. Si jugábamos de igual a igual, nos podían golear por su juego rápido. Empezamos perdiendo, ellas estuvieron muy seguras”.

A lo que agregó que “Fuimos a buscarlo y demostramos que lo queríamos ganar, se nos dio el penal y al ratito otro gol. Ir arriba nos dio mayor tranquilidad, con mucha solvencia y personalidad. Confiamos en nuestro juego, más allá que el rival era superior en varios aspectos.”

Su faceta de Leona

La ex jugadora de Tucumán RC integra la Selección Argentina Master +50 que afrontará el Mundial en Nueva Zelanda en noviembre. “Inicié el proceso el año pasado con entrenamientos en Buenos Aires, todo un camino muy sacrificado al ser del Interior y desde Tucumán».

«Jugué el Panamericano, salimos campeonas y clasificamos al Mundial. Empezamos siendo 50. Hubo dos cortes y ya quedamos las 18 que lo afrontarán”.

Malaspina describió que “Al principio, hacíamos prácticas una vez al mes, después cada 15 días y ahora vamos todas las semanas. Practicamos los domingos así que viajo tras los partidos con SFRC”.

Como reflexión, Alejandra consideró que “Representar a nuestro país es increíble. Cuando uno tiene una pasión, se hace muy difícil no cumplir esos sueños».

«Ponerme la camiseta de Las Leonas y jugar junto a Vani Onetto, Jorgelina Rimoldi, Mariana Arnal y otras que estuvieron en seleccionados nacionales desde muy chicas es algo único. Pero siempre digo que los sueños están para cumplirse. Si uno trabaja para eso, se cumplen”.

PLANTEL DE SFRC PENTACAMPEÓN

Cecilia Alberto, Carolina Albornoz, Andrea Antonione, Guadalupe Bassino, Carolina Benavides, Guillermina Bevilacqua, Soledad Bevilacqua, Liliana Cipriani, Cecilia Illescas, Alejandra Malaspina, Florencia Martegani, Cecilia Mega, Paula Mega, Daniela Paoletti, Guillermina Veloso y Mercedes Vigo. DT: Gustavo Moreno.

Fuente: Prensa ASH