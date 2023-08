Santa Fe Rugby tuvo un comienzo negativo en el Torneo del Interior A

Santa Fe Rugby: Tomás Derito, Agustín Kilgelman y Manuel Cataudela; Fabián Frustragli y Guillermo Botta; Augusto Gorla, Tomás Longo y Matías Gaggiamo; Santiago Quirelli y Lucas Fertonani; Agustín Foradini, Santiago Gorla, Bautista Galassi, Manuel Barraguirre y Juan Cruz Strada. Entrenador Pablo Pfirter. Luego ingresaron: Francisco Duranda, Franco Tosello, Lucas Caputto, Franco Giandoménico y Lucio Ruata.

RUGBY SFRC URU CURE CRAI TORDOS 2.JPG El tercera línea Matías Gaggiamo fue el autor de un try para los Tricolores en el choque ante la Lechuza de Río Cuarto.

Urú Curé de Río Cuarto: Urú Curé: Mauro Palacios, Agustín Acosta Bocco y Nicolás Achilli; Tomás Baudino y Juan Cruz Cignetti (capitán); Gaspar Oberti, Julián Conti y Francisco Abrile; Juan Ignacio Bernardini y Nicolás Oria; Eugenio Achilli, Felipe Luque Putero, Facundo Lanzarini, José Manuel Bosch y Jerónimo Losada. Entrenadores: Guillermo Rojo, Federico Guerrieri y Diego Ghiglione. Luego ingresaron: Horacio De la Mota, Santiago Grippo, Vicente Pezzutti y Santiago Cravero.

Primer tiempo: 22´ try Matías Gaggiamo convertido por Lucas Fertonani, 26´ try Agustín Acosta Bocco convertido por Jerónimo Losada, 42´ try penal (U).

Segundo tiempo: 6´ penal Jerónimo Losada, 12´ try Juan Cruz Strada, 20´ try Gaspar Oberti convertido Jerónimo Losada, 27´ penal Jerónimo Losada, 31´ try Augusto Gorla convertido por Lucas Fertonani, 37´ try Franco Tosello convertido por Lucas Fertonani.

Amarillas: Tomás Derito, Manuel Cataudela, Juan Cruz Strada y Francisco Duranda (SF); Juan Ignacio Bernardini y José Bosch (U).

RUGBY SFRC URU CURE CRAI TORDOS 3.JPG CRAI jugó un buen partido, se impuso a Los Tordos de Mendoza por la reválida, y jugará en el segundo estamento del Interior.

Más información

En el Parque Urquiza, Estudiantes de Paraná le ganó a CURNE 28 a 18, Córdoba Athlétic se impuso a San Martín de Villa María por 37 a 25, y Los Tarcos de Tucumán cayó frente a Universitario de Tucumán por 38 a 14. Las posiciones quedaron así: Universitario (T) 5; Córdoba Athlétic, Estudiantes y Urú Curé 4; Santa Fe Rugby 1 y CURNE 0. La próxima fecha se medirán CURNE con Urú Curé, Universitario de Tucumán con Santa Fe Rugby, San Martín de Villa María con Los Tarcos y Estudiantes con Córdoba Athlétic.

En la Zona 2, Old Lions perdió con Universitario de Córdoba 29 a 23, Marista venció a Gimnasia en Rosario 37 a 34, Duendes cayó de local ante Jockey de Córdoba 26 a 25, y Tucumán Rugby fue vencido por Jockey de Rosario por 24 a 20. Las posiciones quedaron así: Marista; Uni de Córdoba, Jockey de Córdoba y Jockey de Rosario 4; Duendes, Gimnasia (R), Tucumán Rc y Old Lions 1. La próxima fecha jugarán Uni de Córdoba con Jockey de Córdoba, Jockey (R) con Duendes, Marista con Tucumán RC y Old Lions con Gimnasia (R).

RUGBY SFRC URU CURE CRAI TORDOS 4.JPG La figura de CRAI y del partido, sin dudas, el primera línea Facundo Garibay, marcando dos tries, y siendo eficiente en defensa.

CRAI jugará el Torneo del Interior B

Por reválida por un lugar en el Torneo del Interior B, a la vera de la autopista, CRAI se impuso al duro equipo de Los Tordos de Mendoza por 22 a 10 en un cotejo que fue controlado por Juan Zubieta de Resistencia. De este modo, la escuadra conducida por Alejandro Capobianco jugará en el segundo estamento del certamen organizado por la Unión Argentina.

En la provincia de Corrientes, Taraguy cayó frente a Universitario de Rosario por 28 a 15, y La Tablada de Córdoba hizo lo propio en Mar del Plata frente a Universitario por 66 a 10. En la jornada del domingo, en la Patagonia, Bigornia de Chubut jugará a partir de las 18 frente a Tucumán Lawn Tenis con el arbitraje de Joaquín Lista Castro de Buenos Aires.

La primera fecha del Interior B se pondrá en marcha el próximo sábado de septiembre. En el caso de los santafesinos de CRAI, que integran la zona 5, debutarán en condición de visitante en Chacras de Coria ante Banco de Mendoza. El otro cruce del grupo lo animarán Old Resian con Sporting de Mar del Plata en Grandtfield.

En la Zona 3 jugarán Tala con Natación y Gimnasia, y Huirapuca de Tucumán con La Tablada de Córdoba. En la Zona 4, Tala RC recibirá en Villa Warcalde a Natación y Gimnasia de Tucumán, mientras que Jockey Club de Salta lo hará con el ganador de Bigornia y Tucumán Lawn Tenis. En la Zona 6, Liceo de Mendoza recibirá en Luján de Cuyo a Aranduroga de Corrientes, y en Maipú, Tequé de Mendoza lo hará con Universitario de Rosario.

CRAI: José Canuto, Facundo Garibay y Joaquín Lerche; José Dogliani y Santiago Carreras; Tomás Schinner, Juan Ignacio Sánchez y Justo Ordano; Alejandro Molinas y Agustín Giménez; Iñaki Carreras, Lucas Ordano, Juan Cruz Fleitas, Mateo Fauda y Justo Barcojo. Entrenador: Alejandro Capobianco. Luego ingrsaron: Francisco Forgioni, Luciano Simino, Ramiro Ibañez, Mariano Torres Jozami, Emanuel Piermarini, Martín Barceló, Facundo Beltramino y Franco Radín.

Los Tordos: Martín Santiago, Manuel Arroyo y Juan Pablo Conil; Juan Diego Pannochia y Francisco Pannochia; Manuel García, Agustín Orrico y Andrés Baeck; Santiago Pontis y Pedro Lertora; Mateo Pannochia, Ángelo Lizzola, Matías De Paolis, Francisco Cassone y Marcos Cassone. Entrenador: Nacho Galiotti. Luego ingresaron: Franco Pizzi, Juan Manuel Vivas, Lautaro Varela, Juan Pedro Quevedo, Damián Barrionuevo, Franco Varrenti y Juan Balzarelli.

Primer tiempo: 7´ penal Agustín Giménez, 20 try Manuel Arroyo convertido por Pedro Lertora, 29´ try Facundo Garibay convertido por Agustín Giménez.

Segundo tiempo: 20´ try Facundo Garibay, 34´ try Justo Ordano convertido por Facundo Beltramino.

Amarilla: Juan Pablo Conil (Tordos).