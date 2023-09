Santa Fe Rugby perdió en la última jugada en Tucumán

En relación a lo acontecido en Tucumán, lo mejor del partido llegó en los últimos minutos. El triunfo de los dueños de casa se dio en el último minuto. Fue un final no apto para cardíacos. Con elencos tucumanos, pero en particular con Uni, no podés darte por ganador, ya que hay que jugarle hasta la última jugada. Hay que estar atentos, no descuidarse, ya que si no te factura como les hizo a los Tricolores santafesinos.